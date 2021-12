São Bernardo inaugura hoje mais duas praças-parque

Dérek Bittencourt

22/12/2021 | 00:01



A Prefeitura de São Bernardo inaugura na manhã de hoje, a partir das 11h, mais duas praças-parque, as últimas de 2021. As estruturas, denominadas Edvaldo Batista da Silva e Aparício Piotto – conforme aprovação da Câmara Municipal –, a primeira localizada na Rua Adolfo Monteiro e a segunda, na Avenida Arquiteto Otávio Manente, ambas no bairro Jordanópolis, próximo da divisa com a vizinha Diadema. O evento contará com a presença do prefeito Orlando Morando (PSDB), bem como de outras autoridades.

Com essas duas estruturas – que, somadas, devem chegar a R$ 540 mil de investimento, sendo uma com 1.095 metros quadrados e outra com 2.656 metros quadrados; ambas, aliás, construídas no prazo de 120 dias –, a cidade chega a 48 praças-parque por todo o território são-bernardense em cinco anos desde a primeira inauguração, em 2017.

Os locais geralmente mantêm um padrão e contam com alguns tipos de equipamentos de bem-estar, lazer e esporte, como área de convívio (com mesas e bancos), academia ao ar-livre, pista de caminhada, espaço pet, playground, plantio de árvores, cercamento em gradil.

As ordens de serviço para construção das estruturas foram assinadas em junho pelo chefe do Paço de São Bernardo, que, na ocasião, disse que “o programa praça-parque vem transformando espaços sem utilidade do nosso município em áreas de lazer e esportes, dando vida a esses locais. A comunidade se apodera desses equipamentos, ficando responsável por abrir e fechar, mediante a escolha de um representante designado zelador. É mais qualidade de vida para a nossa população”, destacou Orlando Morando.

BENFEITORIAS

A região do bairro Jordanópolis vem recebendo série de melhorias desde 2017, sendo a principal delas a canalização do Córrego Ribeirão dos Couros. Iniciadas em janeiro de 2020, as obras têm como finalidade acabar com as enchentes na região, além de melhorar a mobilidade local. O pacote de intervenções inclui ainda a ligação da Avenida Piraporinha ao Corredor ABD, além de dois viadutos com cerca de 400 metros cada, que ligarão, em desnível, o Corredor ABD e a Avenida Lions, em frente ao Hipermercado Extra, sobre a Avenida 31 de Março.

PRAÇAS-PARQUE

Alguns bairros de São Bernardo já contemplados com as instalações das praças-parque são Assunção, Silvina, Alvarenga, Baeta Neves, Centro, Rudge Ramos, Demarchi, Planalto, Taboão, Jardim do Mar, entre outros. A ideia da Prefeitura é transformar áreas em complexos de lazer.