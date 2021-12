Ônibus de Israel e Rodolffo sofre acidente no Paraná; dupla não estava no veículo

19/12/2021 | 12:10



A equipe de Israel e Rodolffo levou um susto na manhã deste domingo, dia 19. Ao voltar de um show, no estado do Paraná, o ônibus da dupla se envolveu em um acidente com um carro na região de Paranavaí - cantores não estavam no veículo.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, um Volkswagen Gol teria tentado fazer uma ultrapassagem quando acabou entrando na frente do ônibus.

Mais tarde, a assessoria da dupla soltou o seguinte comunicado:

O acidente aconteceu por volta das 7h da manhã, na cidade de Paranavaí. A equipe de Israel e Rodolffo prestou todos os atendimentos, fez Boletim de Ocorrência e foi liberada pela polícia à seguir viagem. A dupla não estava dentro do ônibus.

A equipe não se feriu, mas o motorista do carro, de 24 anos de idade, precisou ser socorrido e levado ao Hospital Santa Casa de Paranavaí. O ônibus da dupla seguiu para Londrina e Cianorte, onde serão os próximos shows.