Marina Ruy Barbosa exibe corpão ao posar de calcinha e sutiã

19/12/2021 | 10:10



Muitas vezes, para a alegria dos fãs, as celebridades posam em fotos mais sensuais e aparecem usando lingerie - esse foi o caso de Marina Ruy Barbosa.

No último sábado, dia 18, em um clique preto e branco, a atriz surgiu nas redes sociais apenas de calcinha e sutiã, com uma toalha enrolada na cabeça, no maior estilo artista de Hollywood.

Oi, escreveu em inglês, na legenda.