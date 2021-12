Maisa aproveita a solteirice em balada com Viih Tube: Dormi três horas hoje

19/12/2021 | 09:10



Solta o som, DJ, que a nova solteira do pedaço está chegando! Maisa usou as redes sociais, no último sábado, dia 18, para mostrar a noitada com os amigos. Recém-solteira, após o término do relacionamento de quatro anos com Nicholas Arashiro, a apresentadora aproveitou a balada ao lado de Fernanda Concon, sua colega da novela Carrossel, e até encontrou a ex-BBB Viih Tube.

- Prima, saia de rolê com a Viih Tube, as solteiras mais cobiçadas do momento, pediu uma seguidora.

- Encontrei a Viih ontem, tá?! [risos], respondeu Maisa.

Na mesma hora, alguns internautas começaram a questionar a sua ida à balada agora que está solteira:

Muito engraçado que todo mundo que fica solteiro automaticamente começa a sair! (Não me julga, Maisa. Não é uma crítica), disparou uma seguidora.

Gente eu saia muito enquanto namorava também, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, se divertir com a pessoa que você está junto é muito bom também e faz parte do relacionamento! Não fiquei presa esses quatro anos. É que só durante esses dois últimos anos que não fiz nada porque não dava, rebateu.

A atriz, que estava toda trabalhada no look cowgirl, ainda revelou que chegou em casa por volta das oito da manhã e só conseguiu dormir apenas três horas.

Esse é um post pra afirmar algo: esse chapéu foi o melhor presente de aniversário que eu me dei na vida. Daqui a pouco ele sai andando sozinho, escreveu na legenda.