Mauá terá mais profissionais nas quatro UPAs hoje e amanhã

18/12/2021 | 10:00



A Prefeitura de Mauá reforçará em 30% o quadro de profissionais em cada uma das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) neste fim de semana. A ação busca reduzir o tempo de espera em meio ao crescimento de casos de síndrome gripal.

As quatro unidades (Magini, Vila Assis, Zaíra e Barão de Mauá), que operam 24 horas, terão mais médicos, enfermeiros, auxiliares e recepcionistas. Nesta semana, a rede pública de saúde de Mauá registrou alta de 35% nos atendimentos por conta de pacientes com sintomas de gripe. O objetivo é prestar melhor assistência a quem apresente sintomas leves de síndrome gripal, como tosse, coriza ou dor de cabeça, similares aos da Covid, e até os mais perigosos – a infecção pode evoluir para síndrome respiratória aguda grave.

De segunda a sexta, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) acolhem munícipes com sintomas gripais leves (das 7h às 17h), e as UPAs atendem os casos mais graves.<TL>