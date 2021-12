São Bernardo começa operação especial de verão na Billings

Dérek Bittencourt



18/12/2021 | 09:28



O verão começa oficialmente na terça-feira, mas a Prefeitura de São Bernardo se adiantou e iniciou a Operação Verão Seguro, voltado às regiões da Prainha do Riacho Grande, Parque Estoril e cercanias. O objetivo da ação é minimizar casos de afogamento e outros acidentes e crimes ambientais, além de aumentar a segurança das pessoas que vão a estes tradicionais espaços de lazer, que têm considerável aumento no número de frequentadores em época de calor. O projeto envolve as polícias Militar e Civil, a GCM (Guarda Civil Municipal) e GCM ambiental e Corpo de Bombeiros.

As ações e o reforço no patrulhamento irão até o dia 20 de março (acontecerão diariamente das 8h às 18h) e contarão com novo equipamento da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Ambiental: uma embarcação para seis pessoas, que custou R$ 94 mil. A ideia é que o barco sirva à guarda ambiental na prevenção de acidentes, no atendimento a ocorrências, fiscalização de embarcações (como motos aquáticas e outras) e mais ações. “Vai nos auxiliar (também) a fazer trabalho contra pesca predatória, crimes na Mata Atlântica. Bom reforço”, explicou o subinspetor da GCM ambiental de São Bernardo, Alexandre.

“A Operação Verão Seguro tem duas vertentes importantes. A proteção das pessoas e a preservação da nossa fauna e flora. Para isso, neste ano, contaremos com o reforço de uma nova embarcação, que será ferramenta importante para o trabalho de fiscalização, lembrando que a proteção ambiental é um compromisso da nossa administração”, declarou o prefeito Orlando Morando (PSDB), que ontem testou a embarcação junto do secretário de Segurança Urbana, coronel Carlos Alberto dos Santos. “Nosso objetivo é garantir segurança aos nossos moradores durante seu período de diversão”, afirmou o secretário.

Somente no ano passado, 17 pessoas morreram afogadas no Grande ABC. Em 2019, foram 30 vítimas fatais (sendo que 25 foram resgatadas já sem vida). Em 2018, foram 35 óbitos. Neste ano, ocorreram pelo menos duas mortes, a segunda delas de um morador de Mauá, no último fim de semana, na própria Billings, mas em trecho pertencente a Ribeirão Pires.

Além da embarcação, outras medidas foram as contratações de quatro guarda-vidas temporários e uma equipe de apoio na Prainha, além de seis GCMs (Guarda-Civis Municipais) nas dependências do Parque Estoril (sendo três por plantão).

Já para ofertar mais segurança aos frequentadores da orla do Riacho Grande (número chega a 5.000 nos fins de semana do verão, segundo a Prefeitura são-bernardense) e dos comércios ao redor, as forças policiais irão reforçar os patrulhamentos a pé e motorizado, com maior presença das forças policiais.