Kiko não se esquece de Rio Grande

Do Diário do Grande ABC



18/12/2021 | 04:53



Moradores de Rio Grande da Serra estranharam correspondência com cartão desejando boas-festas assinado por Adler Kiko Teixeira (PSDB), ex-vereador e ex-prefeito da cidade. Muitos munícipes relataram, nas redes sociais, que receberam a lembrança pelo correio. Um deles até reclamou que o mimo era endereçado para a antiga moradora da residência, e não para ele. Kiko foi prefeito de Rio Grande duas vezes, entre 2005 e 2012. Depois, partiu para Ribeirão Pires, onde também foi o mandatário. Hoje, atua como secretário de Administração de São Bernardo. Kiko, ainda que distante da cidade onde iniciou vida política, não descarta se candidatar a deputdo no ano que vem, e deve estar marcando território para que o morador da cidade se lembre dele nas urnas.

Pose para foto

Deputado estadual por São Bernardo, Coronel Nishikawa (PSL) participou de atividade natalina promovida em frente à sede do CPAM/6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), em Santo André. No evento, o parlamentar apareceu ao lado de políticos da cidade, como o vice-prefeito Luiz Zacarias (PL), do presidente da Câmara, Pedrinho Botaro PSDB), e do vereador Rodolfo Donetti (Cidadania).

Rede

Mãe do ex-vereador e atual secretário de Obras de Mauá Fernando Rubinelli (PSB), e mulher do também secretário de Administração da cidade, Wagner Rubinelli (PTB), Cássia Rubinelli assumiu a presidência da Rede Sustentabilidade em Mauá. Cássia também já foi secretária na cidade e atuou como vereadora pelo PT. O Diário apurou que ela assume a liderança do partido apenas para coordenar as ações da sigla na cidade e tentar emplacar base de vereadores na próxima eleição municipal. A situação, porém, também pode abrir caminhos para que a ex-vereadora possa se lançar a estadual ou a federal pela Rede em 2022. Um dos objetivos de Cássia no comando da sigla é proporcionar condições para que mais mulheres possam ingressar na legenda e na política. Presente no ato de nomeação da mãe, Fernando Rubinelli desejou boa sorte a Cássia.