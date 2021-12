Filha de Ticiane Pinheiro posa com as irmãs Manuella e Vicky: Amo muito

17/12/2021 | 14:10



Rafaella Justus, de 12 anos de idade, fez o termômetro da fofura explodir! Isso porque a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus postou um clique ao lado das meias irmãs, Manuella, fruto do relacionamento da mãe com César Tralli, e Vicky, da união do pai com Ana Paula Siebert.

Amei minha tarde ao lado de pessoas que amo muito, escreveu nas redes sociais.

Ticiane também estava presenciando o momento e apareceu com Manu no colo, enquanto Rafa segurava a caçula da família.