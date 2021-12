Obra inacabada significa transtornos a motoristas na Estrada Marco Polo

Heitor Agricio

Especial para o Diário



17/12/2021 | 00:01



Obras para revitalização de calçadas e recapeamento para melhorar as condições da Estrada Marco Polo, na região do bairro Batistini, em São Bernardo, acabaram provocando o efeito inverso. Motoristas que passam pela via reclamam dos buracos ocasionados por conta do serviço inacabado, que começou há cinco meses. Moradores da região reclamam da falta de compromisso da administração municipal para concluir o trabalho, que sofreu com diversas interrupções desde o início das obras.

O serviço de revitalização foi iniciado em julho deste ano e até agora não foi concluído. Morador do bairro, Eduardo Silva, 44 anos, passa pela rua diariamente e reclama das dificuldades enfrentadas por causa da obra parada.

“Passo todos os dias de carro pela estrada e tenho que desviar das enormes crateras que existem no local. Para desviar dos buracos, que foram causados por essa obra interminável, é preciso entrar na outra pista e ficar na contramão, correndo risco de sofrer ou ocasionar algum acidente”, reclama o técnico de segurança, que ainda sugere solução para o problema. “Enquanto o serviço não é finalizado, a Prefeitura poderia, [01.TXTNORMAL]<CW10>pelo menos</CW>[/01.TXTNORMAL], fechar os buracos.”

De acordo com Silva, a restauração já poderia ter sido finalizada se não houvesse tantas interrupções no serviço. “O difícil é que eles trabalham um dia sim e três não. Para se ter uma ideia de como a situação é complicada, os funcionários já ficaram 20 dias consecutivos sem aparecer na obra. Não tem como finalizar o serviço se não aparecer para trabalhar”, comenta o morador.

SEM COBERTURA

Além do atraso e dos buracos na via, o técnico de segurança pontua que foi retirada a cobertura do ponto de ônibus para reconstrução das calçadas. “Na calçada da Estrada Marco Polo com a Rua Júpiter o ponto de ônibus foi retirado e não colocaram de volta. Os moradores são obrigados a esperar o ônibus na chuva e sem segurança nenhuma”, desabafa.

Em nota, a Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Transportes e Vias Públicas, alegou que a revitalização da Estrada Marco Polo está na fase final de obras, com previsão de entrega para o mês de janeiro. Com relação à cobertura do ponto de ônibus, o Paço Municipal afirmou que “será recolocada nos próximos dias, após as equipes finalizarem os trabalhos de revitalização da calçada”, finalizou.