Rio Grande promove feira de Natal de hoje a domingo

17/12/2021 | 00:01



Com o objetivo de incentivar a população a comprar os presentes de fim de ano no comércio local, a Prefeitura de Rio Grande da Serra promove a 1ª Feira de Natal Rio Grande Tem. O evento será realizado de hoje a domingo na escola Prof. Rachel Silveira Monteiro, no Centro, com horário de funcionamento das 18h às 22h (hoje) e das 12h às 22h, amanhã e domingo.

A feira contará com cerca de 40 expositores em espaço amplo, coberto, com variedade de artesanatos, como peças em crochê e palha, presépios, costura criativa, peças em madeira e MDF. Também terá comida de rua, como lanches, pastéis, tapioca e doces, e presentes diversos, onde lojistas da cidade e os grupos das Mulheres Empreendedoras e da Feira do Progresso também foram convidados a expor e divulgar seus produtos.

Para o prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB), a feira é fundamental para incentivar a população a consumir no comércio local. “Os negócios locais suprem boa parte das demandas por produtos e serviços no dia a dia de nossa cidade. Por isso, é fundamental incentivar o comércio local, pois promove a geração de novos empregos, circulação e distribuição de renda, além do aumento da arrecadação municipal”, afirmou o prefeito.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turístico, Nilton de Paula, “a proposta do evento é fomentar e divulgar os pequenos negócios e as entidades assistenciais. Lembramos que muita gente não sabe o que o comércio da cidade oferece como opções de compras de Natal, por isso acabam indo fazer suas compras nos shoppings e comércio das cidades vizinhas. Isso acaba enfraquecendo os empreendedores locais. Daí o nome Rio Grande Tem ”, explicou.

ATRAÇÕES

A 1ª Feira de Natal Rio Grande Tem contará com inúmeras atrações culturais em seus três dias, como aulão de zumba, danças, músicas e teatro. Haverá apresentação da Cantata de Natal – Renovando as Esperanças, do Coral da Igreja Assembleia de Deus – Ministério Rio Grande da Serra, e do cantor Evandro Gallão, com repertório recheado de sucessos da MPB, além do lançamento do livro <CF51>Inteiramente Seu</CF>, do escritor e artista da cidade Gabriel Silva João.

O trenzinho turístico CicloTur fará o traslado gratuito do público, pelas principais vias da cidade, amanhã e domingo, a partir das 15h. Ainda será montada tenda de alimentação no pátio externo da escola, onde estarão as barracas e food trucks.