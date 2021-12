Advogado de Britney Spears quer saber o que Jamie Spears fez com o dinheiro da cantora: - Ele vai devolver os milhões de dólares vindos do trabalho dela?

16/12/2021 | 15:11



Britney Spears está livre de sua tutela, mas ainda existem diversas questões acerca do assunto sendo debatidas.

Em uma recente declaração à Variety, o advogado da cantora, Mathew Rosengart, disse que ainda quer respostas em relação ao que foi feito com o dinheiro de Britney durante todo este tempo.

- Ao invés de ficar atacando sua filha, mesmo alegando que a ama, seria muito mais apropriado que o Sr. Spears e seu advogado focassem em responder estas perguntas fundamentais, a começar com o que estamos questionando há meses: Como tutor suspenso, ele vai devolver os milhões de dólares de salários e comissões vindos do trabalho de Britney que ele pagou a si mesmo antes de ser suspenso?

E continuou, com mais questões:

- Qual foi o valor total recebido por ele do patrimônio da filha? Por que ele aprovou o pagamento de 500 mil dólares à Tri Star depois de Britney ter feito uma pausa na carreira? Ele tem alguma prova para refutar as alegações expostas pelo The New York Times em relação ao aparelho de escuta colocado no quarto de sua filha adulta?

A informação do aparelho de escuta mencionado faz referência a uma acusação de que o pai de Britney teria investido em um intenso aparato de segurança para rastrear com quem e o quê ela falava.

Segundo o Daily Mail, apesar de a tutela estar encerrada, a próxima audiência do caso está marcada para acontecer no dia 19 de janeiro de 2022.