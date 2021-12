Kim Kardashian, em documentos, afirma que casamento com Kanye West não tem volta: Diferenças irreconciliáveis

14/12/2021 | 11:10



E, aparentemente, o relacionamento de Kim Kardashian e Kanye West, que mudou o nome para Ye, não tem mesmo volta! Segundo informações do Page Six, a socialite está envergonhada pelo ex-marido estar falando, publicamente, que tem vontade de reatar o matrimônio, além disso, a atual namorada do rapper, Vinetria, 22 anos de idade, está dividindo o mesmo teto que ele - por isso a empresária entrou com uma ação na última sexta-feira, dia 10, para obter rapidamente os documentos e se divorciar legalmente.

Ye, por sua vez, começou a falar sobre o seu interesse em voltar com a mãe de seus filhos após ela aparecer ao lado de Pete Davidson em alguns momentos íntimos - e, apesar dos rumores de romance com o humorista, Kim continua afirmando que continua solteira.

Kim está afirmando duplamente que é solteira. Ela acha estranho Kanye ficar dizendo que a quer de volta, mas o tempo todo ele tem a modelo [Vinetria] em sua casa em Malibu, revelou uma fonte próxima para o Page Six.

Lembrando que na última quinta-feira, dia 9, Kanye implorou para que Kim voltasse com a união, durante o Concerto Beneficente de Larry Hoover, que aconteceu no Los Angeles Memorial Coliseum

Eu preciso que você corra de volta para mim, mais especificamente Kimberly, afirmou o cantor durante a apresentação da música Runaway.

A filha de Kris Jenner teria dito, em documentos, que entre ela e o ex-companheiro existem diferenças irreconciliáveis e que nenhum esforço de reconciliação será de qualquer valor neste momento.

Existem e continuam a existir diferenças irreconciliáveis entre Kanye e eu, que fizeram com que nosso casamento se desfizesse irremediavelmente. Nenhum aconselhamento ou esforço de reconciliação será de qualquer valor neste momento.

Eu tenho tentado resolver nossa dissolução [com Ye] desde que pedi o divórcio em fevereiro de 2021. Eu pedi várias vezes que ele concordasse em separar e mudar nosso estado civil. [Ele] não respondeu ao meu pedido.

Kanye e eu merecemos ambos a oportunidade de construir novas vidas. Portanto, peço que meu pedido de separar e mudar nosso estado civil seja concedido, disse a dona da marca Skims.