Filha de André Gonçalves posta indireta: 12 milhões de mães chefiam lares sozinhas

14/12/2021 | 10:10



Manuela Seiblitz, filha de André Gonçalves, usou as redes sociais para mandar uma indireta após o ator criticar publicamente a rigidez da lei que prevê prisão para quem não paga pensão alimentícia.

Segundo o jornal Extra, a menina, de 23 anos de idade, fruto da relação do ator com a atriz Tereza Seiblitz, usou o Instagram Stories para falar sobre o assunto.

Curiosidade do dia: Mais de 5,5 milhões de pessoas não têm pai no registro e cerca de 12 milhões de mães chefiam lares sozinhas no Brasil, teria escrito ela.

Ao jornal O Globo, André falou sobre a mágoa que sente por não ter mais um bom relacionamento com as filhas e contou que foi bloqueado por elas nas redes sociais.

De acordo com o Extra, Manuela foi criada longe do pai e assumiu o processo que a mãe movia contra ele na Justiça do Rio por uma dívida de 109 mil reais referente à pensões atrasadas.

Valentina, de 18 anos, do casamento de André com Cynthia Benini, cobra na Justiça uma dívida de 13,5 mil reais. Por conta da dívida, ele teve a prisão domiciliar decretada e terá que usar tornozeleira eletrônica.

Há ainda uma outra ação, movida por Cynthia, que cobra mais de 350 mil reais de André por falta de pagamento anteriores.

André é pai ainda de Pedro, de 20 anos, do casamento com a atriz Myrian Rios. O rapaz é o único com quem o ator tem uma boa relação hoje. Ele recebe mil mensais de pensão.