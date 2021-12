Exposição histórica. A I Feira Industrial. Agora, os anúncios

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/12/2021 | 00:05



“Estatística populacional comparativa. O Censo de 1950 indicava para Diadema uma população de 3.023 habitantes, que chegou a 12.308 em 1960 e a 79.316 em 1970”.

Wanderley dos Santos, “História do Município de Diadema”, 2000.

Encerramos a Semana Diadema 2021 com a I Feira Industrial de Diadema, de 1971, que celebrou os primeiros dez anos de emancipação da cidade. A feira reuniu 35 expositores. Os principais anunciaram a sua participação no evento, aberto numa noite de gala em 3 de dezembro de 1971, inclusive com ampla cobertura do Diário – e lá se vão 50 anos...

Wanderley dos Santos guardou exemplar de revista editada naquele mês e que traz na capa o logotipo da feira. Entre os participantes, a Nakata, a Trorion, a Resil, a Kobotta Tekko, Prensas Schuler, a Trefil, a Conforja e a Inbra.

Diadema passava a vender a imagem de cidade da micro e pequena indústria, com destaque para as fábricas que produziam equipamentos para a indústria automobilística, que fervia no eixo da Via Anchieta.

Um investimento era no turismo industrial. Visitar a região. Velejar na Represa Billings. Almoçar nos restaurantes de Eldorado e Rota do Frango com Polenta, esta em São Bernardo. Ir à Cidade da Criança.

A proximidade com São Paulo e Santos, em especial com a passagem da Rodovia dos Imigrantes, era um atributo a mais a atrair para Diadema. Os complexos problemas de falta de infraestrutura dos loteamentos residenciais que se multiplicavam era um problema a ser atacado pelas várias administrações publicas que se sucederiam.

WANDERLEY DOS SANTOS

Uma correção: Wanderley dos Santos faleceu em 16 de janeiro de 1996, aos 44 anos, diferentemente do informado nesta série.

Sua obra – a publicada e a inédita – foi preservada pela esposa, Rosimar, e filhos, Elídia, Hosana e Wanderley José.

Uma parte está na Seção de Pesquisa e Memória de São Bernardo, outra – a mais volumosa - no Banco de Dados do Diário.

E, como informado, Wanderley, sempre presente aqui em Memória, nos acompanhará ao longo de 2022, graças à carga de informações que a família nos legou.

NOITE DE GALA. Em 3 de dezembro de 1971, Diadema abre sua I Feira Industrial: novos tempos, novos desafios, novas perspectivas...

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 15 de dezembro de 1971 – ano 14, edição 1716

MANCHETE – Assalto em Utinga: quadrilha leva 350 mil cruzeiros. Seis elementos, fortemente armados, ocupando um caminhão da transportadora Brasul roubado em São Paulo e um Opala de cor amarela, assaltaram o carro da empresa Trans-Boor, no cruzamento das ruas Columbia e argentina, no Parque das Nações, em Santo André.

SÃO BERNARDO – DAE interdita a fonte de água natural da Vila São José, a famosa biquinha do bairro, constatando ser água imprópria para o consumo.

EM 15 DE DEZEMBRO DE...

1916 – Foi aprovado nas cadeiras da primeira série da Faculdade de Direito, em São Paulo, o andreense Januário Sitrangulo, residente na Estação São Bernardo.

1946 – Lançada a pedra fundamental da Matriz da Boa Viagem, em São Bernardo.

1956 – O Primeiro de Maio, de Santo André, lançava campanha para a construção de um ginásio de esportes, que cobriria a quadra de esportes da Rua Coronel Oliveira Lima, 400. Houve churrasco, provas esportivas e show organizado pela Rádio Clube de Santo André, atual Trianon.

1981 – Fundado o Grêmio Mauaense.

1991 – Os prefeitos de Santo André, Celso Daniel, e de Rio Grande da Serra, Cido Franco, reeleitos, respectivamente, presidente e vice do Consórcio Intermunicipal.

Fundado, em São Bernardo, o Circulo Italiano de Toscana, do Distrito de Riacho Grande.

Polícia Rodoviária implantava a operação Verão 92, com maior controle e fiscalização nas estradas.

São Paulo empata com o Corinthians em 0 a 0 no Morumbi e é o campeão de 1991.



SANTOS DO DIA

Virginia Centurione Bracelli (Gênova, 1587 – 1651). Mística. Fundou a instituição Cem Damas da Misericórdia, Protetora dos Pobres de Jesus Cristo

Carlo Steeb

Maria Vitória de Fornari Strata

Nina ou Cristiana



HOJE

Dia Nacional do Arquiteto e do Urbanista. Homenagem ao aniversário do arquiteto e urbanista Oscar Niemeyer.

Municípios brasileiros

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversario de Bragança Paulista. Elevada a município em 1797, quando se separa de Atibaia.

Pelo Brasil, aniversariam em 15 de dezembro, entre outros: em Santa Catarina, Arroio Trinta; na Bahia, Aurelino Leal; no Rio Grande do Norte, Baraúna; no Piauí, Batalha; na Paraíba, Bayeux; no Espírito Santo, Brejetuba; no Rio Grande do Sul, Casca; no Pará, Itaituba; no Maranhão, João Lisboa; no Paraná, Floraí; no Rio de Janeiro, Paty do Alferes; em Sergipe, Santo Amaro das Brotas; e em Minas Gerais, São José do Jacu.

Falecimentos

Dino Silvano Tintori

(São Caetano, 30-11-1939 – São Paulo, SP, 30-11-2016)

Há cinco anos, Memória noticiava a partida do comendador Dino Tintori, empreendedor de São Caetano que criou sete empresas dos mais variados ramos, inclusive a danceteria Hipnose 2000, na Rua Rio Grande do Sul.



Santo André

Cícero de Oliveira, 96. Natural de Cajueiro (Alagoas). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alcides Soliman, 94. Natural de Amparo (São Paulo). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

São Bernardo

Thereza Quadrio Drozette, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 8, em São Bernardo. Vale da Paz.

São Caetano

Luiz Cosmo da Silva, 84. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no bairro Taboão. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Sofia Bowkut, 79. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Luiz Amâncio Bispo, 86. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Mauá

Sérgio Affonso dos Santos, 57. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 11, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Zilda Maria de Oliveira, 65. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.

Mais informações sobre o obituário no www.dgabc.com.br/Colunas/Home