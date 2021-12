Patrícia Abravanel celebra aniversário de Silvio Santos: Vida longa

13/12/2021 | 09:10



Patrícia Abravanel usou as redes sociais no último domingo, dia 12, para registrar a comemoração do aniversário de 91 anos de seu pai, o apresentador e dono do SBT Silvio Santos. No Instagram, ela publicou uma foto abraçada a ele e se declarou.

Não existe privilégio maior do que poder celebrar os 91 anos de um pai! Gratidão que transborda!! Obrigada Deus por essa vida tão preciosa e amada! Desejo mais anos com muita saúde e alegria para usufruir de tudo que você ama!! Vida longa, abençoada, vida como um presente todos os dias!! Este é o dia que o Senhor fez; regozijemo-nos, e alegremo-nos nele. (Salmo 118). Muitos vivas para esse pai lindão!! Viva Senor Abravanel!! Viva Silvio Santos!! Viva, Viva, Vivaaaaaaa!!!!, escreveu ela.

Assim como fez ano passado, Silvio comemorou o aniversário apenas entre os familiares e usou seu figurino predileto desde o início da pandemia: um pijama! Ele está afastado das câmeras desde agosto, quando foi infectado pela Covid-19.

Patricia foi a única das cinco filhas do apresentador a publicar uma homenagem a ele. Outros famosos também fizeram registros em celebração ao aniversário do apresentador.