Santo André põe mobilidade urbana em debate hoje

Da Redação



13/12/2021 | 08:35



A Prefeitura de Santo André vai promover audiência pública de apresentação do diagnóstico do PlanMob (Plano de Mobilidade Urbana) do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável.

O evento será realizado hoje, das 19h às 20h30, em formato on-line, por meio de uma videoconferência na plataforma Zoom. Os interessados vão assistir a uma apresentação sobre as questões identificadas na mobilidade do município e poderão se manifestar.

“A participação da sociedade é fundamental para que possamos, juntos, construir um plano de mobilidade urbana que se torne um instrumento efetivo de gestão pública em Santo André pelos próximos 25 anos. E, além disso, um documento capaz de produzir transformações que melhorem a vida dos andreenses”, destacou o secretário de Mobilidade Urbana, Carlos Bianchin.

Serão levantados os desafios relacionados ao transporte coletivo, transporte individual, transporte a pé, transporte por bicicletas, transporte de cargas, trânsito, sistema viário, poluição, segurança, sinalização e fiscalização, entre outras. O objetivo é reunir informações e compor quadro geral dos problemas de mobilidade que deverão ser enfrentados nos próximos anos.

Para participar da reunião pelo computador ou celular, basta o interessado clicar no link https://us02web.zoom.us/j/85929949582?pwd=RTcvZVdFZ216bUZodzc3Y1BEbFpPQT09 no dia e hora marcados para o evento. O interessado será direcionado para a página da plataforma Zoom, onde poderá baixar e instalar o programa.

Após a instalação, o usuário deverá executar o programa, inserir seu nome e aguardar para ingressar na sala. Se não quiser ou não conseguir instalar o aplicativo, pode clicar em ‘iniciar reunião’ na página aberta e, em seguida, em ‘iniciar em seu navegador’. Assim, participará pelo navegador de preferência. Basta inserir o nome, clicar em ‘entrar’ e aguardar para ingressar na sala.

Para mais informações sobre o PlanMob Santo André, basta acessar o site www.planmobsantoandre.com.br, onde também é possível enviar contribuições para o plano.

UNIVERSIDADE DE LYON

A Prefeitura de Santo André recebeu na última terça-feira os professores Florence Toilier e Mathieu Gardrat, da Universidade de Lyon, na França. A visita teve como objetivo observar e compreender o urbanismo local, o uso e ocupação do solo e os comportamentos relacionados ao transporte de carga no município.

Durante encontro realizado no Centro de Operações Integradas, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Santo André apresentou para os docentes o PlaMob e as demais iniciativas de vanguarda do município na área de mobilidade.