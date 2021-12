Morre Anne Rice, autora do livro Entrevista com o Vampiro e Vicente Fernández, astro da música latina

12/12/2021 | 14:10



Anne Rice, autora do livro Entrevista com o Vampiro, morreu no dia 12 de dezembro. A notícia foi dada pelo filho da autora, Christopher, na conta de Instagram dela. Segundo Christopher, Anne teve complicações após sofrer um derrame cerebral. Em um texto emocionante, Christopher falou sobre o jeito da mãe: Como mãe, ela me ensinou a abraçar meus sonhos, rejeitar a conformidade e desafiar as vozes escuras e medo e dúvida. Como autora, ela me ensinou a desafiar barreiras de gênero e me entregar às minhas paixões obsessivas.

Também morreu no dia 12 de dezembro o astro da música latina Vicente Fernández, segundo a própria conta de Instagram do músico. Junto da notícia, havia a mensagem: Foi uma honra e um grande orgulho compartilhar com todos uma grande tragetória de música e dar tudo pelo seu público. Obrigado por seguirem aplaudindo, obrigado por seguirem cantando.