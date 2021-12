Mauro Silva exalta força do futebol do Grande ABC

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



12/12/2021 | 00:01



O futebol do Grande ABC está em processo de transformação, com São Bernardo FC e São Caetano sob gestões empresariais, o Santo André preparando o terreno para seguir este caminho, contando ainda com Água Santa, EC São Bernardo, Mauá FC, Grêmio Mauaense e CAD Ribeirão Pires. Ou seja, o esporte nas sete cidades está cada vez mais fortalecido. E quem corrobora com tal afirmação é um filho de São Bernardo – nasceu no Riacho Grande –, caso do ex-volante Mauro Silva, que é atual vice-presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol). Há duas semanas, esteve na região para inauguração da sede administrativa do São Caetano Futebol e rasgou elogios às equipes locais.

“O futebol do Grande ABC é muito forte, muito parceiro da Federação. Então, para a gente, é uma alegria ter o apoio, ter estes clubes tão próximos, nos ajudando tanto”, exaltou o dirigente, que, por estar em evento do Azulão, exaltou seu processo de retomada. “É um clube com muita tradição e história nacional e continental. (Se tornar clube empresa) É uma realidade e o futebol de São Paulo está mostrando que a gestão moderna e profissional dá muito resultado”, emendou Mauro Silva, citando o Red Bull Bragantino como exemplo a ser seguido.

Com cinco times na Série A do Brasileiro, quatro na Série B, dois na Série C e cinco na Série D, o futebol paulista vem comprovando seu rótulo de o melhor do País. “Estamos muito felizes. É um grande momento do futebol de São Paulo, uma conquista da união dos clubes, com a linha de que somos sócios fora do campo. Tudo o que a gente puder trabalhar em conjunto faz diferença enorme. Então é motivo de alegria essa unidade que existe no futebol de São Paulo, onde as decisões sempre são tomadas de forma conjuntas, consensuais, com os clubes.”

Amanhã a FPF deverá divulgar sedes, chaves e participantes da Copa São Paulo de Futebol Júnior, torneio que não foi disputado em 2021. O Grande ABC deverá ter quatro cidades como bases, casos de Mauá, São Caetano, Diadema e São Bernardo. “É um retorno depois de uma interrupção por motivo de saúde, mas era o que deveria ter sido feito naquele momento. Decidimos priorizar a saúde. É uma alegria que a Copinha retorne”, finalizou Mauro Silva.