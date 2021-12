Mais três cidades da região terão Praça da Cidadania

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



11/12/2021 | 00:03



O governo do Estado de São Paulo anunciou, no início da tarde de ontem, a implementação de unidades da Praça da Cidadania em mais seis municípios, três deles no Grande ABC: São Bernardo, Diadema e Mauá. O outros são Embu das Artes, Mogi das Cruzes e Ribeirão Preto.

Idealizado pelo Fundo Social de São Paulo, o programa tem como objetivo oferecer espaços de convivência onde o morador encontra esporte, cultura e lazer, além da oferta de mais de 20 cursos de qualificação profissional, nas áreas da beleza e bem-estar, moda e arte, gastronomia, informática, construção civil e administração.

Em coletiva de imprensa, o presidente executivo do Fundo Social, Fernando Cruche, detalhou que as áreas para implantação em cada cidade foram escolhidas em conjunto com os municípios, observando, principalmente, a situação de vulnerabilidade em cada região. “Todos os empreendimentos serão sempre em áreas extremamente vulneráveis, já ocupadas e com número muito grande de famílias em extrema probreza, explicou Cruche.

Em São Bernardo, segundo o prefeito, Orlando Morando (PSDB), serão beneficiados moradores do Jardim Calux, Planalto e Jardim Beatriz, além do bairro Assunção. “Serão 40 mil metros (de Praça da Cidadania), onde terão também dois campos com gramado, além do ginásio de esportes”, disse o tucano. Segundo ele, em torno de 80 mil pessoas serão beneficiadas, que contarão inclusive com piscina.

Em Diadema, o espaço ficará localizado na Avenida Afonso Monteiro da Cruz, bairro Serraria, no entorno do Conjunto Habitacional Sanko. “(Diadema) É a maior densidade demográfica do Estado de São Paulo, e onde implantássemos a praça teria grande alcance social”, avaliou o prefeito do município, José de Filippi Júnior (PT), que também participou da coletiva ao lado do governador. O prefeito não comentou sobre quantas pessoas serão beneficiadas na região.



Terreno no bairro Serraria, em Diadema, foi escolhido para abrigar a Praça da Cidadania

Já em Mauá, o Estado implantará a Praça da Cidadania no Jardim Éden, que, segundo o prefeito da cidade, Marcelo Oliveira (PT), deverá beneficiar em torno de 20 mil pessoas daquela região. “Será fundamental para a área onde vamos implantar, pois é também dar esperança, não só em cultura, esporte ou lazer, mas na questão profissionalizante”, detalhou o chefe do Executivo.

Cada unidade da praça pode contar, dependendo do projeto, com academia ao ar livre, pista para caminhada, quadra poliesportiva, quadra de futebol society, quadra de basquete de rua, área de jogos, parquinho, arena ao ar livre, jardim de chuva e horta comunitária. “As praças da cidadania são centros de convivência, e nesses locais teremos, além do esporte e da integração da família, os cursos de capacitação para darmos autonomia para as pessoas”, comentou a presidente do conselho do Fundo Social São Paulo, Bia Doria.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou que ao todo serão aproximadamente R$ 30 milhões de investimentos, em média de R$ 5 milhões por Praça da Cidadania. O prazo de entrega de todos esses seis novos equipamentos é o fim de 2022.