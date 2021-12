Obituário - 10 de dezembro de 2021

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Severina Josefa da Anunciação Francisco, 89. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benjamin Santorbano, 88. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

José Martins Dias, 83. Natural de Belo Campo (Bahia). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo, Capital. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dalva Prates Carreiro, 79. Natural de Urandi (Bahia). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cícero Soares, 77. Natural de Caicó (Rio Grande do Norte). Residia na Cidade Satélite Santa Bárbara, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Hélio Palú, 76. Natural de Quintana (São Paulo). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Celso Quintino da Fonseca, 73. Natural de Alfenas (Minas Gerais). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Motorista. Dia 6, em Santo André. Cemitério São Judas Tadeu, em Guarulhos (São Paulo).

Nair de Carvalho, 73. Natural de Conceição Aparecida (Minas Gerais). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudete Janes Luiz, 72. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Professora. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Durutil dos Santos, 71. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourdes Dourado de Lima, 70. Natural de Guaiçara (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Celso Tucci, 61. Natural de Santo André. Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laudecí Oliveira da Silva Romão, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos Alves, 55. Natural de Andirá (Paraná). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Servente geral. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Olavo Ferreira, 87. Natural de Restinga (São Paulo). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Maria José da Silva, 81. Natural de Cachoeirinha (Pernambuco). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Joelizia Pinheiro Rua e Silva, 80. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Neusa Ambrósio Pereira Machado, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Auxiliar administrativo. Dia 6, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Giuzepe da Silva, 67. Natural de Itabuna (Bahia). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Rosângela Pinheiro, 63. Natural de Rolândia (Paraná). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Edson Rodrigues, 62. Natural de São Bernardo. Residia no bairro do DER, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Erivelto Endz, 54. Natural de Tejupá (São Paulo). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Francisca Gerônimo da Silva, 46. Natural de Cajazeiras (Paraíba). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Di 6. Cemitério dos Casa.

Francisco E. de Souza dos Santos, 46. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Paula Docal, 37. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana.

Luis Carlos Pereira de Souza, 33. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Clara da Silva Batista, 86. Natural de São Caetano. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Olga Streciuc de Oliveira, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alpina, m São Paulo, Capital. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Lourdes Aparecida, 69. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 6. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Eduardo Malerba, 60. Natural de São Caetano. Residia em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.

Arnaldo Antonio da Silva, 44. Natural de São Caetano. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Antonia Dias Moreira da Silva, 88. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no bairro Taboão. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Judite Virginio de Araujo, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Sidnildo Araujo Góis, 23. Natural de São João do Tigre (Paraíba). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

José Ribamar Gomes, 76. Natural de São José dos Matões (Maranhão). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Hilza Gomes Zançanela, 86. Natural de Juiz de Fora (Minas Gerais). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Lair Martins, 69. Natural de Santo André. Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Gilmar Loureiro de Paula, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.