Graciele Lacerda compartilha fotos inéditas do noivado com Zezé Di Camargo; confira os cliques!

07/12/2021 | 10:10



Graciele Lacerda compartilhou cliques inéditos do noivado com Zezé Di Camargo, que aconteceu em junho de 2021. Os pombinhos já até trocaram as alianças, mas a jornalista deu um ótimo motivo para estar falando do assunto agora - o lançamento da série É o Amor: Família Camargo na Netflix.

Na legenda, ela escreveu:

Vocês me perguntam tanto a respeito do nosso noivado, então eu resolvi dar um spoiler para vocês e lembrar que só faltam 3 dias para o lançamento da série É o Amor: Família Camargo na Netflix. Lá vocês irão conferir tudinho! Será que estou ansiosa? Ah, vou deixar uma perguntinha para vocês? Quem será que levou as nossas alianças hein?