S.Bernardo continua a enxugar a frota

Do Diário do Grande ABC



07/12/2021 | 05:25



A Prefeitura de São Bernardo, sob comando de Orlando Morando (PSDB), pretende realizar mais um leilão de veículos da frota municipal. Desta vez, 99 itens estarão à disposição, entre carros, motos e caminhões. O prefeito tem dito que acabou com a “mordomia dos carros oficiais”. Em 2017, o Executivo determinou que integrantes do primeiro e do segundo escalões da administração deixassem de utilizar os carros oficiais e que começassem a se locomover usando aplicativos. Esta é a quinta vez que o Paço de São Bernardo realiza esse tipo de leilão. Com a venda dos veículos, a administração espera arrecadar R$ 1,3 milhão.

Reclamou

Em seu perfil nas redes sociais, o deputado estadual com domicílio eleitoral em São Bernardo Luiz Fernando Teixeira (PT) reclamou do fato de o ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro surgir em uma foto utilizando típico chapéu nordestino. Na imagem, Moro, que pode ser um dos principais adversários do ex-presidente Lula na eleição do ano que vem, aparece cercado de admiradores. O deputado petista apenas questionou: “Tem coisa mais falsa que isto?”

Minutos contados

Prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB) conseguiu entregar ontem suas alegações finais e que serão anexadas ao relatório elaborado pelos vereadores que atuam para cassar o mandato do tucano. Houve dúvida se o chefe do Executivo realmente entregaria sua defesa. Ainda ontem, vereadores que atuam nas comissões processantes até tentaram sustentar que o prefeito não tinha entregue as alegações, mas os documentos foram enviados por e-mail, dentro do tempo. Agora, as comissões deverão se debruçar para terminar de elaborar o relatório final, que será apreciado pelos vereadores da cidade. A data final é o próximo dia 15.