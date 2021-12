Natal em Santo André conta com Show das Águas no Paço

Arthur Gandini

Do Diário do Grande ABC



05/12/2021 | 20:25



As celebrações natalinas em Santo André contaram, no início da noite desse domingo (05), com a inauguração da árvore de natal de 30 metros montada no Paço Municipal. A Prefeitura também promoveu um Show das Águas no espelho d’água do local, que vai funcionar até 23 de dezembro, das 18h às 22h. Devem ocorrer duas apresentações por hora, alternando 15 minutos de show e 15 minutos de pausa. Estiveram presentes no evento o prefeito de Santo André, Paulo Serra; Ana Carolina Serra, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do município; o vice-prefeito, Luiz Zacarias; e o presidente da Câmara Municipal, Pedrinho Botaro; além de vereadores da cidade.

Também foi aberto o espaço da Vila da Luz, na Avenida Professor Valdemar Mattei, em frente ao Parque Central, no bairro Vila Assunção. Trata-se de um túnel de 106 metros de extensão composto por milhares de luzes e por um piso cenográfico no canteiro central para interação dos personagens natalinos com os veículos. Os carros poderão sintonizar, na frequência 88.5 FM, a “Rádio Natal”. O passeio pela Vila da Luz poderá ser realizado todas as noites até o dia 23 de dezembro, das 18h às 22h. Um drive-thru solidário no parque recebeu hoje doações de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade, como parte da campanha Natal Solidário.

As comemorações seguem no próximo fim de semana, nos dias 11 e 12. Segundo a Prefeitura, é quando ocorre o ponto mais alto da programação. Trata-se da Festa do Natal Solidário, das 12h às 21h, no estacionamento do Paço Municipal. Os andreenses que forem ao evento devem trazer 2 kg de alimento não perecível. A festa conta com 40 entidades envolvidas e dezenas de barracas, tendas gastronômicas, além dos beer trucks, brinquedos, espaço infantil e música ao vivo.

Paulo Serra destacou para a população, na inauguração de hoje no Paço, a importância da festa em tempos de melhora da pandemia. Afirmou que ainda são necessários cuidados sanitários. “Preparamos o Natal de uma maneira muito especial, porque ficamos muito tempo mudando nosso jeito de viver. (É) o primeiro grande evento dessa retomada, com toda a segurança. A gente vai continuar contando muito com cada um de vocês”, lembrou.

Já Ana Carolina Serra destacou ao Diário a importância de promover a solidariedade entre a população. “Com a vinda da Covid-19, isso aflorou entre as pessoas. Nada melhor do que somar isso ao Natal, quanto esse sentimento está mais aflorado ainda. A gente devia isso para a cidade, comemorar com responsabilidade, mas também mostrar que é possível ajudar quem mais precisa a qualquer momento do ano”, declarou.

Papai Noel

As comemorações de Natal no município tiveram início ontem no estádio Bruno Daniel, no bairro Vila América. A Prefeitura decidiu aliar a temática do futebol com as celebrações natalinas e realizou, em um só evento, a entrega da grama sintética do estádio e a chegada do Papai Noel oficial da cidade. O local foi reformado com um investimento de R$ 3,7 milhões e o novo gramado tem o objetivo de permitir que o estádio receba eventos além do futebol, a exemplo de shows. Já o Bom Velhinho chegou em um trio elétrico junto de uma orquestra, que interpretou músicas de natal. O ator desfilou pelo estádio e interagiu com o público até se juntar às autoridades presentes.

O campo foi aberto ao público pela primeira vez durante a pandemia. O local chegou a ser utilizado como um hospital de campanha, encerrado em agosto de 2020 e onde um total de 446 pessoas venceu a Covid-19. No evento, o prefeito afirmou que a reabertura do estádio é simbólica para a cidade, mas que ainda é preciso haver cuidados em relação à crise sanitária, como evitar aglomerações. “A gente queria ver essa arquibancada lotada, mas a gente ainda vai chegar lá. Ainda não dá para estar lotada. Dá para celebrar o natal com planejamento, cuidado e organização. A gente está precisando disso”, defendeu.

Logo em seguida, o prefeito seguiu de trio elétrico com o Papai Noel e outras autoridades até o parque Celso Daniel, no bairro Jardim. Foi realizada a inauguração da Vila de Natal no local, espaço temático com uma casa para o Bom Velhinho, máquinas de neve artificial e um trenó cenográfico. O espaço irá funcionar até o dia 23 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados e domingos, das 14h às 22h.