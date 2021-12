Bayern busca virada em clássico agitado com Dortmund e dispara na ponta do Alemão

04/12/2021 | 16:57



Borussia Dortmund e Bayern de Munique fizeram um jogo de tirar o fôlego no Signal Iduna Park neste sábado, que terminou com vitória dos bávaros por 3 a 2. Os visitantes não perdoaram os erros da defesa aurinegra e buscaram a virada para abrir vantagem de quatro pontos na liderança nesta 14ª rodada do Campeonato Alemão, que ainda teve goleada por 7 a 1 do Bayer Leverkusen contra o Greuther Furth.

Borussia e Bayern entraram em campo separados por apenas um ponto e, com a vitória, o Bayern abre uma vantagem de quatro pontos para os rivais. O Borussia fica na vice-liderança, com 30 pontos, enquanto o Bayern possui 34.

Cumprindo a expectativa de muitos torcedores, Borussia Dortmund e Bayern de Munique protagonizaram um jogo espetacular desde os primeiros minutos de jogo. O placar foi aberto logo aos 4 minutos pelo time da casa. Jude Bellingham deu assistência para Julian Brandt, que dominou, driblou a defesa e bateu para fazer 1 a 0. Ex-jogador do Bayern, Mats Hummels vacilou logo depois diante de Muller e o time bávaro empatou aos nove. Lewandowski ficou com a bola e bateu forte e rasteiro para deixar tudo igual.

O primeiro tempo continuou do mesmo jeito que os 10 minutos iniciais, com a criação de diversas jogadas de ataque para os dois lados. Quem aproveitou melhor as chances foi o Bayern, que conseguiu a virada aos 43. Hummels levou uma bolada do companheiro Guerreiro e a bola sobrou para Coman bater e virar o jogo, indo para o intervalo em vantagem.

A volta dos vestiários do Borussia teve reação logo aos dois minutos, com um golaço do artilheiro Haaland, batendo colocado no canto após assistência de Bellingham. Longe de viver seu melhor dia, Hummels encostou o braço da bola e a arbitragem marcou pênalti. Lewandowski cobrou aos 32 e colocou o Bayern em vantagem novamente, confirmando a vitória dos visitantes.

Empolgado pela vitória no clássico, o Bayern de Munique vai tentar retomar o bom momento de uma vez por todas contra o Barcelona pela Liga dos Campeões neste meio de semana. Depois, o clube enfrenta o Mainz pelo Campeonato Alemão. O Borussia Dortmund buscará a recuperação contra o Bochum no próximo fim de semana. Na terça-feira, o Borussia, que já está eliminado da Liga dos Campeões, enfrentará o Besiktas pelo torneio.

Terceiro colocado, o Bayer Leverkusen aplicou uma goleada por 7 a 1 para cima do Greuther Furth, com quatro gols do atacante Patrick Schick. O sábado também teve vitória por 3 a 0 do Mainz sobre o Wolfsburg. Hoffenheim e Bochum venceram pelo placar de 3 a 2, contra Eintracht Frankfurt e Augsburg, respectivamente. Arminia Bielefeld e Colônia empataram por 1 a 1.