Gilvan antecipa entrega de trecho do Viaduto Castelo Branco

A gestão do prefeito de Santo André. Gilvan Ferreira (PSDB), vai antecipar a entrega de trecho em obras do Viaduto Castelo Branco, que está interditado, para o próximo dia 24. A previsão inicial de liberação era para o dia 31. Com três turnos de trabalho e mais de 300 profissionais atuando simultaneamente, a obra segue em ritmo intenso, aproveitando o período de recesso escolar, quando há uma redução estimada de 40% no tráfego da cidade. A estratégia visa minimizar os transtornos e acelerar a conclusão das intervenções estruturais.

O bloqueio é necessário para construção da laje de aproximação, que vai conectar a estrutura existente do viaduto ao novo viário já concluído, garantindo, desta maneira, uma transição segura e eficiente para os veículos entre os trechos, além de assegurar uma durabilidade e um desempenho estrutural do conjunto.

“Estamos atuando com um grande contingente e utilizando métodos construtivos modernos, sempre priorizando segurança e eficiência. Antecipar essa entrega mostra o comprometimento da gestão com o planejamento urbano e com o bem-estar da população”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Obras, Acácio Miranda.

O Complexo Viário Santa Teresinha é uma das obras mais relevantes de requalificação urbana em andamento na cidade. Além de reorganizar o tráfego na região, a intervenção também prevê mais segurança, conectividade e valorização dos espaços públicos, promovendo uma cidade mais eficiente e preparada para o futuro.

“Aproveitamos o período de férias escolares para intensificar os trabalhos e garantir que a liberação ocorra antes do previsto. Esse tipo de planejamento permite entregar soluções concretas com mais agilidade e menos impacto para a população”, destacou Gilvan.

