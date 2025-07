Santo André libera tráfego na Avenida Santos Dumont após obra de combate às enchentes

O período mais chuvoso do ano ficou para trás e a Prefeitura de Santo André está aproveitando esta fase de estiagem para realizar obras de combate às enchentes. A mais recente delas, inclusive, teve etapa entregue nesta sexta-feira (11), com a liberação do tráfego na Avenida Santos Dumont, na Vila América.

No início da semana a via foi parcialmente interditada para a instalação de tubos que vão ampliar em cinco vezes a capacidade de bombeamento da Estação Elevatória de Águas Pluviais até o Córrego Guarará. Entretanto, o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) – acompanhado pelos secretários Acacio Miranda (Infraestrutura e Obras) e Almir Cicote (Mobilidade Urbana) – liberou o trânsito no início da tarde desta sexta.

“As obras contra as enchentes estão acontecendo. Essas tubulações vão ampliar em cinco vezes a capacidade de bombeamento do nosso piscinão, beneficiando toda a região da Vila América”, destacou o prefeito Gilvan.

Quando terminada a obra em sua integralidade, com a instalação de todas as tubulações e do novo conjunto de motobombas, o sistema elevará para 2 mil litros por segundo a capacidade de bombeamento, que atualmente é de 400 litros por segundo. Isso terá um impacto direto em um local com histórico de enchentes, que causam transtornos para moradores e comerciantes. Na prática, se agora o reservatório leva seis horas para esvaziar, passará a demorar apenas 40 minutos.

O secretário Acacio Miranda celebrou a parceria entre as secretarias de Infraestrutura e Obras e a de Mobilidade Urbana para que as intervenções terminassem o quanto antes, liberando uma das vias mais importantes da cidade. “Obra feita em tempo recorde. Eram previstos 15 dias, fizemos em quatro dias, devolvendo a cidade para os andreenses”, destacou.

Além das obras na Estação Elevatória de Águas Pluviais, estão em construção sete microrreservatórios – construídos ao longo da bacia do Córrego Guarará nas ruas Tucuruí, Armida, Caiapós, Alida, Cajuru, Icaraí e Santa Joana D’Arc, com capacidade total de armazenamento de 4,7 milhões de litros d’água. Além destas, já foram executadas as obras na Avenida Queirós Filho e no Complexo Cassaquera.

Todas essas soluções integram o Plano Municipal de Drenagem, no qual também estão inclusas obras que estão para serem executadas, como os córregos Corumbiara e Taióca, o alteamento da Avenida Santos Dumont (em 40 centímetros), a construção de canteiros e praças esponja, além da atualização do Plano Diretor de Drenagem. O valor total de investimento é de aproximadamente R$ 250 milhões, financiado junto à CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).