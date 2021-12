Graciele Lacerda conta novidades sobre triplex que vai dividir com Zezé Di Camargo

03/12/2021 | 15:11



Como você já viu no ESTRELANDO, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo vão se mudar para um triplex luxuoso em São Paulo, e estão compartilhando tudo nas redes sociais. Na última quinta-feira, dia 2, a influenciadora deu uma passadinha na nova residência e revelou algumas novidades nos Stories.

Graciele mostrou que as árvores do local foram montadas, assim como as banquetas que tinha comprado chegaram.

- Amando cada detalhe pronto, escreveu.

Apaixonados!

Lacerda ainda postou no Instagram, na última quinta-feira, dia 2, um momento para lá de romântico que teve ao lado do sertanejo. Em uma série de fotos de maiô, ela contou que Zezé foi o responsável pelos cliques!

Eu amo esse casal, disse uma internauta nos comentários.

Parabéns à modelo e ao fotógrafo, afirmou outro perfil.

Não tem coisa melhor do que ter um maridão e ainda fotógrafo, elogiou uma seguidora.