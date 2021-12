Arte é mote do evento, mas política dará o tom

Da Redação



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dará uma pausa amanhã nas articulações políticas, o que inclui contatos com o ex-governador Geraldo Alckmin (de saída do PSDB) sobre possível formação de chapa para disputa da Presidência em 2022. Isso porque o petista vai reservar o fim do dia para marcar presença no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, onde acompanhará a exibição do filme Marighella, que retrata os últimos anos de vida do deputado, escritor e guerrilheiro contra o regime militar Carlos Marighella. O evento começa às 17h e, além de Lula, estarão o ex-ministro Fernando Haddad (PT), outras lideranças políticas, parte do elenco e a neta do protagonista, Maria Fernandes Marighella. O evento é considerado uma celebração à democracia. A arte é o mote do encontro, mas é claro que a política dará o tom. Afinal, ali estará Lula, em sua segunda casa. Ou primeira em algumas ocasiões. Só falta Alckmin aparecer de surpresa.

Lançamento

O secretário de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, Marco Vinholi (PSDB), lança o livro O Novo Municipalismo, hoje, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, na Capital. O evento deverá contar com sessão de autógrafos, que deve ocorrer das 18h às 21h. No livro, o secretário exalta o desenvolvimento e as conquistas do processo de municipalização, sobretudo na gestão pública brasileira. A edição foi lançada pela Editora ExLibris.



Apoio



Ex-vereador pela cidade e atual secretário na gestão da Prefeitura de Mauá, Fernando Rubinelli recebeu apoio do PSB de Santo André para lançar pré-candidatura a deputado federal. Filho do ex-deputado federal por Mauá Wagner Rubinelli (sem partido), Fernando participou de encontro com filiados e lideranças da legenda para oficializar o apoio à empreitada ao Congresso. Na reunião, Fernando Rubinelli recebeu a bênção do presidente da sigla em Santo André, Fabrício França. O mandatário da legenda ainda avaliou que o movimento do partido, em apoiar Fernando Rubinelli, vai ao encontro do planejamento de fortalecer o PSB no Grande ABC.