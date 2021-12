Santo André recebe nova edição de drive-thru para descarte de resíduos eletroeletrônicos, pilhas e lâmpadas

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



01/12/2021 | 15:44



A cidade de Santo André recebe nos dias 3 e 4 de dezembro, das 9h às 16h, um ponto de coleta especial para descarte de resíduos eletrônicos, pilhas e lâmpadas. Trata-se de mais uma edição do Drive-thru Sustentável, promovido pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), Green Eletron (entidade gestora sem fins lucrativos de logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos e pilhas no Brasil) e a Reciclus (responsável pela reciclagem de lâmpadas).

A população poderá descartar gratuitamente eletroeletrônicos domésticos que já não possuem mais utilidade, como computadores, impressoras, telefones, carregadores, televisores, secadores de cabelo, liquidificadores, microondas, pilhas e baterias gastas e lâmpadas queimadas. A lista com todos os eletrodomésticos aceitos está disponível no site https://greeneletron.org.br/lista-completa.

A entrega será feita sem sair do carro, em formato drive-thru, respeitando as regras de distanciamento social impostas por causa da pandemia do novo coronavírus. O ponto de coleta ficará junto à baía de táxis, em frente à OAB, no Paço Municipal de Santo André, localizado na Praça IV Centenário, s/nº.

O evento conta também com a parceria da ONG Agenda Geek (/www.instagram.com/ong.agendageek/) e os moradores que participarem da iniciativa, realizando o descarte de resíduos, vão concorrer a um kit gamer oferecido pela organização. O sorteio será realizado no dia 13/12, às 11h, e a divulgação vai ocorrer na transmissão ao vivo realizada no Instagram da Agenda Geek.

Além disso, quem passar pelo drive-thru poderá doar brinquedos usados em bom estado de conservação, que serão encaminhados para a campanha Natal Solidário, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Santo André.

Outras edições



O Drive-thru Sustentável já foi realizado em outras oportunidades em Santo André. Nas campanhas de dezembro de 2020 e junho de 2021, foram recebidas mais de 11 toneladas de equipamentos velhos ou sem uso, além de pilhas e baterias. Além disso, durante o evento de 2020, também foram recolhidas 2,4 toneladas de caixas, sacolas e embalagens utilizadas pela população para acomodar os equipamentos eletrônicos, sendo destinadas às cooperativas de reciclagem de Santo André.

Segundo um relatório da Universidade das Nações Unidas, o Brasil descartou apenas em 2019 mais de 2 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, sendo que menos de 3% desse total foi reciclado. O Drive-thru Sustentável visa sensibilizar a população sobre a importância e a necessidade da destinação correta desse tipo de resíduo.

Reciclagem



O lixo eletrônico, REEE ou e-lixo, é um dos desafios da gestão de resíduos em todo o planeta, já que o número de dispositivos desse tipo de material cresce a cada ano. Além de sobrecarregar os aterros sanitários, os componentes químicos presentes nesses produtos são prejudiciais ao meio ambiente quando descartados ou manuseados de forma incorreta, com potencial de contaminação do solo e de cursos d’água. Também representam um grande desperdício, já que, quando reciclados, eles podem ser convertidos em matéria-prima para diferentes indústrias. Como sabemos, insumos são recursos limitados na natureza e o descarte correto permite o seu reaproveitamento e a diminuição das emissões de CO2.

Para dar visibilidade ao assunto e mostrar à população a importância da reciclagem desses materiais, a Green Eletron lançou o movimento ‘Eletrônico Não é Lixo’. No site Eletrônico Não É Lixo é possível ter acesso a informações e dados sobre a geração desses resíduos. No portal do movimento também é possível baixar o e-book, que contém um guia completo sobre a reciclagem do lixo eletrônico, como é popularmente chamado.

Além desse ponto temporário, Santo André conta hoje com outros locais de coleta de eletroeletrônicos fixos (é possível encontrar o mais próximo clicando aqui), disponibilizados pela Green Eletron, além de 14 pontos de coleta de lâmpadas, disponibilizados pela Reciclus. O município andreense ainda possui 20 Estações de Coleta que também recebem resíduos eletroeletrônicos. A relação completa dos ecopontos está disponível em http://bit.ly/EstacoesColeta.

Serviço





Drive Thru Sustentável - Descarte de eletroeletrônicos, pilhas, lâmpadas e doação de brinquedos

Dias: 3 e 4 de dezembro de 2021 (Sexta-feira e sábado)

Horário: 9h às 16h

Local: Paço Municipal de Santo André - Praça IV Centenário, s/n (na baía de táxis da Av. Portugal, em frente à sede da OAB).