Bolsas de NY fecham em queda, com comentários de Powell e temor sobre Ômicron

30/11/2021 | 18:42



As bolsas de Nova York fecharam em queda, com acionistas reagindo aos comentários hawkish de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), diante do Senado americano e às preocupações em relação à variante Ômicron do coronavírus.

O Dow Jones caiu 1,86%, a 34.483,72 pontos, o S&P 500 recuou 1,90%, a 4.567,00 pontos, e o Nasdaq teve baixa de 1,55%, a 15.537,69 pontos, conforme dados preliminares.

Em testemunho diante do Comitê Bancário do Senado, Powell disse considerar que "talvez" seja adequado encerrar o tapering alguns meses antes do previsto, em resposta à inflação americana. O presidente do banco central americano afirmou que o assunto deve ser abordado na próxima reunião de política monetária, em 15 de dezembro. Com a alta de preços se tornando generalizada pelos setores, Powell disse crer que "devemos abandonar a classificação de inflação como transitória". Já o vice-presidente do Fed, Richard Clarida, disse não ver como preocupantes as atuais expectativas inflacionárias, mas ressaltou a necessidade de monitorar a alta dos preços com atenção. O presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, por sua vez defendeu que há razões para temer que inflação em 2022 seja mais persistente do que o previsto.

Para Brian Coulton, economista-chefe da Fitch, os comentários feitos hoje sinalizam uma mudança significativa no tom de Powell. "Eles seguem uma recente recuperação das rendas e salários, o que aumenta o risco de a inflação se agravar e se tornar mais persistente", observa.

Em relação à ômicron, o presidente do Fed disse que a instituição não espera um impacto "remotamente próximo" do visto em 2020. Ele reforçou que os efeitos da ômicron não estão inclusos nas projeções atuais, mas mais dados até a reunião de dezembro devem possibilitar uma melhor análise.

O CEO da Moderna (-4,36%) disse hoje ao Financial Times que as vacinas atuais contra a covid-19 devem ter eficácia bem menor para nova variante. O comentário contribuiu para maior cartela no mercado e busca pela renda fixa. Com os juros dos Treasuries em queda, os papéis do setor financeiro caíram. Goldman Sachs (-1,44%), Bank of America (-2,46%) e JPMorgan (-1,49%) fecharam no vermelho. Na Casa Branca, Anthony Fauci disse que casos graves da covid-19 ainda devem ser evitados com os imunizantes atuais.

Os temores sobre nova variante também pesaram sobre as petroleiras ExxonMobil (-2,84%) e Chevron (-1,72%), além das ações de aéreas, como American Airlines (-0,28%) e United Continental (-0,66%). Antes de Powell, o Nasdaq chegou a tocar o território positivo, mas logo voltou a cair, com Facebook (-4,01%) e Microsoft (-1,79%) em queda.

A queda além do previsto na confiança do consumidor e no índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos EUA em novembro teve apenas efeito marginal sobre os negócios.