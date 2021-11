CEU de Mauá ganha painel gigante sobre a Mata Atlântica

Da redação

Mauá é uma das dez cidades brasileiras e a única do Grande ABC que será presenteada com mural multicolorido, assinado pelo artista plástico Filiage, como parte do projeto Muros na Mata Atlântica, concebido com a proposta de trazer a exuberância da natureza para o espaço urbano dos municípios.

Na cidade, o painel, de aproximadamente 30 metros quadrados, começou a ser pintado ontem em duas paredes do CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados), na Rua América do Norte, 17, no Parque das Américas. A previsão é a de que a obra esteja concluída até a primeira semana de dezembro, dependendo das condições climáticas.

O projeto foi viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério do Turismo. “O propósito do projeto é presentear as comunidades com murais que, além de valorizar e impactar o entorno das áreas onde serão pintados, celebram a biodiversidade, animal e vegetal, e chamam a atenção para a urgência de preservação do que resta de Mata Atlântica”, afirma Filiage.

Para Elaine Poço, diretora de pesquisa e desenvolvimento e sustentabilidade da AkzoNobel para a América do Sul, principal parceira da ação, a iniciativa está alinhada a outros projetos da empresa. “O apoio está em consonância com o nosso compromisso com a sustentabilidade, com a valorização das manifestações artístico-culturais e com o incentivo de ações que buscam contribuir para a revitalização do espaço social e para impactar positivamente a vida das pessoas”, afirma.

Financiadora do projeto, a AkzoNobel mantém em Mauá a Reserva Coral Tangará, localizada no entorno da unidade da companhia, que faz parte de projeto da empresa em aumentar a conservação ambiental e restabelecer a vegetação original da Mata Atlântica. Com 700 mil metros quadrados a área corresponde a quase 10% da mata nativa da cidade.