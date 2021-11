São Caetano conhece caminho para voltar à elite do Estadual

Dérek Bittencourt



30/11/2021 | 00:01



O São Caetano conheceu seu primeiro adversário no Campeonato Paulista da Série A-2 de 2022. Será o Monte Azul, dia 26 de janeiro, no Interior. Já o primeiro jogo do Azulão no Estádio Anacleto Campanella será no dia 30, em visita da Portuguesa. E, até lá, o técnico Max Sandro projeta ter o time pronto para iniciar a trajetória rumo à Série A-1.

O elenco azulino se apresenta amanhã, dando início à preparação. “Faremos avaliações físicas, médicas, testes. Alguns atletas vão permanecer, tiveram contrato renovado. E mesmo aqueles que saíram, tentamos buscar jogadores com o mesmo perfil”, ressaltou o treinador azulino, que exaltou a campanha do time na Copa Paulista, na qual chegou até a semifinal. “A gente não ia disputar, acabou disputando. Não tinha jogador, então a gente foi atrás, na base da amizade, de jogadores parados ou sem contrato, como Marcelinho, Christiano, Max, que vieram por custo baixo, e foi bom para o São Caetano e para eles também. Chegamos na semifinal sem ninguém esperar, com o empenho de todos. Claro que faltou um pouco, pegamos equipe bem estruturada, que era o São Bernardo FC, e infelizmente não conseguimos, mas chegamos perto. É pegar o que foi bom, dar continuidade, melhorar o que precisa ser melhorado e colocar no planejamento do ano que vem”, explicou.