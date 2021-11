Claudia Leitte é criticada após se apresentar em evento com aglomeração

29/11/2021 | 13:10



Parece que Claudia Leitte se envolveu em uma polêmica após realizar um show em São Paulo no último sábado, dia 27. A cantora se apresentou em um trio elétrico em um evento da capital paulista, e foi criticada por promover aglomeração sem o uso de máscaras.

Através do Instagram, a artista publicou fotos de seu look para a apresentação, e afirmou que a organização do evento havia tomado medidas de segurança contra a Covid19:

Evento realizado com limitação de público, exigência de comprovante de vacina e outras exigências sanitárias estabelecidas pela secretaria de saúde de São Paulo.

Nos registros, no entanto, é possível ver que não havia distanciamento entre o público, e que poucas pessoas estavam usando máscara de proteção. Diante disso, internautas passaram a criticar a cantora, além de resgatar um depoimento no qual ela condenava o desrespeito das medidas de contenção do vírus, afirmando que Claudia havia agido com hipocrisia.

Outros internautas, no entanto, apontaram que outros artistas também haviam realizado show com aglomeração no mesmo final de semana, mas não estavam sendo criticados na web. Eita!

Procurados, representantes da artista não retornaram o contato.