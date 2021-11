A água do Grande ABC. A Billings que surpreendeu um alemão. A fonte do Taboão, a fonte do Pilar...

Ademir Medici



29/11/2021 | 07:00



Primeiro, o anúncio. Saiu no Correio Paulistano, um jornal que foi importante, com oficinas e redação na Capital São Paulo, e que deixou de circular faz tempo.

Em 1921, o ‘reclame’ impresso informava que a fonte do Taboão era a única das 30 fontes da Capital livre da poluição.

Poluição em 1921? Pois é, poluição. Taboão ficava – e fica – no limite entre São Paulo e o Grande ABC. Hoje, o urbanizado Taboão divide-se, geograficamente, entre Diadema e São Bernardo. Fonte e pedreira do Taboão pertenciam a um empreendedor chamado Alfredo Bernardo Leite, hoje nome de rua no Centro do Taboão, que, à época, residia na Capital e aqui mantinha os seus negócios.

O TEMPO PASSA

O sistema hídrico do Grande ABC chamou a atenção da Light, geradora de energia elétrica, que formaria a Represa Billings – um reservatório quase centenário e desconhecido em outras paragens, como declarou o sociólogo Thomaz W. Fatheueur, do Partido Verde alemão, à repórter Viviane Raymundi, do Diário, em 1991:

“Conhecemos bem a questão da Amazônia, mas ninguém na Alemanha imagina que em São Bernardo, conhecida pelas multinacionais, existe um lugar como este (a Represa Billings), conforme o Diário, 4 de dezembro de 1991.

Fatheueur velejou pela Billings. Foi fotografado pelo saudoso Paulo de Souza. Ficou de escrever um artigo sobre a Represa Billings. Provavelmente escreveu, talvez sem saber que São Bernardo de tantas indústrias também engarrafou e comercializou água mineral.

ÁGUA SÃO BERNARDO

Foi famosa, entre nós, entre os anos 50 e 60, a Água Mineral São Bernardo, com fonte nos arredores da antiga Vila Baeta Neves, ao lado do atual Estádio do Baetão, ferida de morte pelos chamados lençóis freáticos contaminados.

A mesma poluição que, em 1970, deu fim a outra fonte de água natural, a famosa biquinha da Vila São José, cuja água foi considerada imprópria para o consumo, como tantas outras de toda a área urbana do Grande ABC.

Uma bela exceção vinha de Ribeirão Pires. O bairro da Quarta Divisão, quase na divisa com Suzano, possuía, em 1991, 13 fontes de água mineral. A industrializada Água Pilar vinha daí.

Neste novo milênio, informa a empresa: “Há mais de 60 anos a Água Mineral Pilar mantém uma relação de respeito e amor à natureza, pois é dela que extraímos a puríssima água mineral que levamos a milhares de consumidores em todo o País”.

A água do Grande ABC. Da Fonte Taboão de 1921 à fonte Pilar de 2021. E o futuro, como será?

ENQUANTO ISSO...

Vamos ao teste – ou sugestão de pesquisa: você, avô; você, avó: mostre ao seu neto e à sua neta por onde passa o córrego do seu bairro. Se possível, tire uma foto e envie aqui para a Memória, mesmo que o córrego esteja entubado pelo progresso.

Você, cidadão do bairro Taboão, da parte de Diadema ou de São Bernardo, seria possível encontrar vestígios da antiga pedreira e da sua fonte ou mina d’água? Olha, que dá.

Gente da Quarta Divisão, as 13 fontes citadas nesta Memória, resistem ao progresso? Onde ficam? Tire uma foto para a memória de Ribeirão Pires.

Amigo leitor: ajude a entender a formação hídrica deste Grande ABC sempre em processo de transformação.

Em 29 de novembro de...

1916 – Grupo Escolar de São Bernardo, hoje Museu Octaviano Gaiarsa, de Santo André, organiza a festa do encerramento das aulas.

1921 – A General Electric dava início às suas atividades industriais no Brasil.

Nota – Anos depois, a multinacional abria unidade em Santo André, na Avenida Industrial.

1956 – Em Belbourne, na Austrália, desenvolvia-se a 16ª Olimpíada. No boxe, pesos-galo, o jovem Eder Jofre é desclassificado ao perder, por pontos, para o chileno Claudio Barrentios.

n No Pacaembu, Santos 1, Juventus 0, gol de Tite. O ataque santista era formado por Tite, Jair, Pagão, Del Vecchio e Pepe.

Nota – O menino Pelé, que marcara seu primeiro gol como profissional em Santo André, em 7 de setembro de 1956, era ainda reserva. O ataque histórico – Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe – levaria um bom tempo para ser formado.

1981 - Conrado Bruno Corazza, de São Bernardo, eleito o engenheiro emérito do ano pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Grande ABC.

1991 – Quebra-Nozes estreia no Teatro Municipal de Santo André: bailado baseado em Tchaicovsky. Direção: Marisa Ballarini, com a Orquestra sinfônica Jovem de Santo André e Grupo Quartie Latin.

Santo André realizava a 14ª Feira da Bondade, no Parque Duque de Caxias, antiga Chácara da GE, hoje Parque Celso Daniel. Promoção: Apae.

1996 – Linha de passageiros Santos-Jundiaí faz sua última viagem no trecho da Serra do Mar. No dia seguinte é desativada por tempo indeterminado – o que chega a 25 anos hoje.

O Diário há meio século

Domingo, 28 de novembro de 1971 – ano 14, edição 1702

Diarinho – Informava Odair José Bigliazzi, o criador e primeiro editor do suplemento infantil do Diário:

Foi bastante festiva e colorida a reunião de entrega de prêmios aos vencedores do I Concurso de Desenho Infanto-Juvenil Diarinho/Prefeitura de São Caetano.

O encontro foi realizado nos jardins do Palácio da Imprensa, sede do Diário.

Santos do dia

Saturnino de Tolouse. Viveu no século III

n Iluminata. Mártir. Viveu na Itália no século IV.

n Paramão (ou Paramon) e companheiros.

Hoje

Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino

Municípios brasileiros

Hoje é o aniversário de Promissão, município criado em 29 de novembro de 1923, terra natal do professor Alexandre Takara; e do Mirante do Paranapanema (1954).

E mais: no Paraná, Araruna, Laranjeiras do Sul, Mariluz, Presidente Castelo Branco, Renascença, Santa Izabel do Oeste e Vitorino; em Santa Catarina, Chapadão do Lageado; no Maranhão, Lago Verde; na Bahia, Malhada; e na Paraíba, Natuba.