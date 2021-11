Tite reajusta preços de contratos da Tegeda

Júnior Carvalho



27/11/2021 | 00:01



O Diário revelou nos últimos meses que o governo do prefeito interino de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), mantém contratos de fornecimento de cestas básicas e alimentos para merenda escolar cujos valores estão acima dos preços praticados no mercado – em alguns casos, o sobrepreço chega a 40%. Os contratos são com a Tegeda Comercialização e Distribuição Ltda, com sede no próprio município e cujo dono é Otávio Gottardi. Neste mês, a gestão em exercício voltou a engordar um desses contratos, o da merenda. Segundo dados do Portal da Transparência, o governo Tite reajustou os preços unitários de quatro itens (açúcar refinado; queijo prato fatiado; queijo mussarela; e óleo de soja). Ao todo, os acréscimos elevarão em cerca de R$ 285 mil ao ano o valor global do contrato, na ordem de R$ 16 milhões. O Palácio da Cerâmica nega sobrepreço nos produtos e justifica que os valores levam em consideração outros termos, como a necessidade de distribuição. Contudo, ao mesmo tempo em que reajusta os produtos à Tegeda, mantém hegemonia da empresa em contratos desse tipo na administração.

BASTIDORES

Apoio – 1

O ato realizado na quinta-feira pelo deputado estadual Thiago Auricchio (PL) para apresentar o Código Paulista de Defesa da Mulher foi visto como demonstração de forças do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), pai do parlamentar. Apesar de o tucano não ter ido ao evento, foi representado por duas figuras: a ex-primeira-dama Denise Auricchio e o ex-vereador Carlos Humberto Seraphim, que foi candidato a vice na chapa que venceu nas urnas no pleito do ano passado. O ato reuniu cerca de 500 pessoas.

Apoio – 2

Chamou atenção, inclusive, a presença da vereadora Thai Spinello (Novo) no ato pró-Thiago Auricchio (PL). A parlamentar se autointitula independente e nega a qualquer custo vínculo com o governo do prefeito interino Tite Campanella (Cidadania). A despeito de o evento estar recheado de governistas, Thai discursou brevemente e negou a pecha de aliada de Tite, que estava a poucos metros acompanhando a fala.

Tucanato

A bancada do PSDB de Santo André prometeu se reunir na segunda-feira, às 8h, para bater o martelo ao nome que representará o partido na comissão criada na casa para investigar possíveis ingerências na indicação do médico Adilson Cavalcante para o comando do Hospital Mário Covas. E por falar no tucanato andreense, os parlamentares jantaram ontem com o prefeito Paulo Serra (PSDB), na véspera da retomada das tumultuadas prévias do partido.