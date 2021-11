Lary Bottino se pronuncia após ser acusada de ir à balada com Covid-19: Foi um falso positivo

25/11/2021 | 15:11



Logo depois que o caldo engrossou para Lary Bottino e seu nome esteve envolvido em uma baita polêmica, a influenciadora digital decidiu se pronunciar nesta quinta-feira, dia 25. Tudo começou quando a influenciadora digital foi acusada de ir à uma balada em São Paulo após realizar um teste de Covid-19 que, pasmem, deu positivo. No entanto, nas redes sociais, a ex-participante de A Fazenda confirmou que não contraiu a doença.

- Primeiramente, vim pedir perdão por ter saído de casa, me exposto e exposto pessoas com o exame positivo na mão. Porém, eu estou tendo compromissos na TV e profissionais todos os dias, onde exigem o PCR. Eu faço exame praticamente todos os dias. Fui testada negativo esta semana. Eu já tive Covid-10 duas vezes e já tomei as vacinas. Então, eu sabia que era impossível estar com a doença e que aquilo era um falso positivo. Eu jamais colocaria a vida de alguém em risco, perdi minha avó para a Covid e sabia que eu não estava doente. Mas, mais uma vez, peço perdão pela minha atitude. Estou sendo massacrada, julgada e condenada sem ter a chance de me explicar, começou.

- Assim que acordei, fiz todos os exames - sangue e PCR - e deram negativos, como eu já sabia. Eu não estou com Covid e não estava com Covid ontem à noite e por isso decidi sair, finalizou.