Estado libera o uso de máscaras em locais abertos a partir do dia 11

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



24/11/2021 | 12:38



Atualizada às 12h52

O Governo do Estado de São Paulo anunciou, no início da tarde desta quarta-feira (24), que vai iniciar a flexibilização do uso de máscaras em locais abertos a partir do dia 11 de dezembro, sábado. O anúncio da liberação foi feito em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. De acordo com o governador do Estado, João Doria (PSDB), o uso das máscaras continuará sendo obrigatório em locais fechados, incluindo estações de trens e metrôs e "centrais de transportes públicos" a céu aberto em todo Estado. Governador ainda lembra que até a data da flexibilização, 75% da população do Estado estará totalmente vacinada, ou seja, já com a primeira e a segunda dose. "O Estado de São Paulo deve alcançar 75% de pessoas com as duas doses da vacina. Até o dia 30 de novembro esse número deve superar os 80% de cobertura vacinal", detalha Doria.

Em breve, mais informações.