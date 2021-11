Feijão, jogador nos anos 1990, assume o Grêmio Mauaense

Dérek Bittencourt



O Grêmio Mauaense tem um novo comandante. O ex-jogador Reinaldo Rodrigues, o Feijão, assumiu pelos próximos quatro anos a gestão da Locomotiva, equipe à qual vestiu a camisa nos anos 1990 e participou da memorável campanha do acesso à Série A-3 do Campeonato Paulista, com o vice da Série B-1 de 1996 (o título ficou com o Jaboticabal). Como objetivo, o dirigente quer superar o que conseguiu dentro de campo e levar o time para a Série A-2 até 2025.

O profissional já está à frente do Grêmio Mauaense há alguns meses, mas agora foi oficializado. “Deus está abençoando e estou voltando depois de tantos anos para fazer a gestão do clube. O grande objetivo inicial era disputar a Copa São Paulo e conseguimos alcançar (leia mais ao lado). E nesses quatro anos (de gestão) queremos levar o time até pelo menos a Série A-2. Tenho amor muito grande pelo clube, porque foi onde comecei e me profissionalizei”, contou Feijão, que defendeu a Locomotiva entre 1990 e 1996.

O ex-jogador falou também sobre as dificuldades do projeto. “Vai ser trabalho de formiguinha, para reconquistar o nome do Grêmio na cidade. Vamos dar uma nova cara para o Grêmio, trazer outros ares. Estarei junto a pessoas capacitadas, que têm o mesmo amor pelo Grêmio”, explicou o dirigente, revelando que Zé Roberto será o treinador do time profissional. “É muito conhecido na cidade e outro que tem passagem como jogador (do próprio Grêmio Mauaense). Assim que acabar a Copinha (a final é em 25 de janeiro), começamos a montar o elenco do profissional”, explicou. Como a Segunda Divisão é uma competição sub-23, a Locomotiva deverá aproveitar peças que disputarão a Copa São Paulo.

Feijão ainda aproveitou para deixar claro que não há nenhuma adversidade ou animosidade com o Mauá FC, time caçula da cidade, adversário tanto na Copa São Paulo quanto na Segundona. “Sem problema nenhum. Pelo contrário. Até nos ajudou em situações para a gente entrar na Copa São Paulo. Só tenho que agradecer a eles”, finalizou.

O Campeonato Paulista da Segunda Divisão deverá começar em abril.