Ribeirão Pires promove testagem rápida para diagnóstico de HIV, Sífilis e Hepatite

Da Redação



23/11/2021 | 11:44



A prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, promoverá, nesta quinta-feira (25), um mutirão de testagens rápidas para diagnóstico de HIV, Sífilis e Hepatites B e C. A ação será realizada na passagem de nível da estação ferroviária, no centro da cidade. Os testes acontecerão das 13h às 19h.

Uma unidade móvel de saúde irá ofertar as testagens para identificação das sorologias, mediante apenas a apresentação do RG. Além disso, a equipe multidisciplinar do instituto, juntamente com a equipe do Serviço de Atenção Especializada (SAE) Ribeirão Pires, realizarão a entrega de informativos, preservativos masculinos e femininos e orientação à população.

Serviço: Testagem rápida para identificação HIV, Sífilis, Hepatites B e C

Data: 25/11/2021

Local: Passagem de nível da Estação Ferroviária - Centro

Horário: 13h às 19h