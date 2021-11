Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



21/11/2021 | 13:24



No primeiro dia de Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), no início da tarde deste domingo (21), a Fundação Santo André registrou baixo número de pessoas que não chegaram a tempo para realizar o exame. Conforme acompanhado pelo Diário desde cedo, a concentração dos inscritos começou antes das 12h, em frente aos prédios da faculdade e após esse horário, as pessoas já foram em busca de suas salas. O portão para realização da prova fechou às 13h.

A equipe do Diário tentou contato com pelo menos duas pessoas que chegaram após às 13h, mas eles não quiserem gravar entrevista. Um desses inscritos estava sem o RG e por isso, não conseguiu realizar a prova.

Para auxiliar no desembarque de estudantes dos transportes públicos e estacionamento, o DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) esteve no local até a entrada dos estudantes.

O total de 33.708 vestibulandos no Grande ABC se inscreveram para prestar o Enem, hoje e no próximo domingo. A primeira prova terá início às 13h30, e traz 45 questões de linguagens, 45 de ciências humanas e suas tecnologias e a redação.

Em breve, mais informações. (Colaborou Yasmin Assagra)