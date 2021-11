Ator de De Volta Para o Futuro quer crossover do filme com a série Rick and Morty

20/11/2021 | 18:10



Se você já assistiu a trilogia De Volta Para o Futuro e a série animada Rick and Morty, muito provavelmente você já deve ter parado para analisar as semelhanças entre o Dr. Emmett Brown do filme, com o personagem Rick da série.

A semelhança entre os dois é tanta que o ator que interpretou Dr. Brown, Christopher Lloyd, até chegou a interpretar Rick em um comercial live-action da série, que foi ao ar em setembro deste ano.

E em uma recente entrevista ao The Illuminerdi, Lloyd falou que sonha com um possível crossover entre as duas produções! O ator já pensou em como juntar as histórias:

- Eu pensei que talvez se Rick and Morty estivessem em algum lugar do espaço, e acidentalmente Dr. Brown e Marty estiverem também, eles poderiam de alguma forma se conhecer. E isso seria uma ótima história. Eu acho que estes quatro personagens seriam muito divertidos de assistir.

Este seria um crossover e tanto, hein?: