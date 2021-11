Torneio aquático marca retorno do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



20/11/2021 | 15:55



O Complexo Esportivo Pedro Dell'''' Antonia, em Santo André, recebeu, na tarde de ontem, o torneio regional da Federação Aquática Paulista. O evento marca a retomada importante das atividades no equipamento, principalmente, depois de atender pacientes durante um longo tempo pelo hospital de campanha, montado no local.

Histórico e tradicional na cidade, o Complexo sediou a primeira competição com a presença do público depois da liberação de atividades na cidade. Desde o dia 15 de abril de 2020, dia em que foi o hospital de campanha foi montado no local, o equipamento atendeu 15.550 pacientes e realizou 15.294 altas médicas no período. Cerca de 80 semanas depois, o hospital foi desmontado pelo baixo número de internações.

Depois desse período, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), celebra o retorno do Complexo para competições esportivas. "Este espaço que ajudou a salvar milhares de vidas durante a pandemia, retoma sua função original, despontando para o Esporte. Vitória da vida e do planejamento que adotamos desde o primeiro dia de de pandemia. Piscina revitalizada, estímulo à prática esportiva restaurado e Santo André de volta ao caminho certo para um futuro seguro”, declarou.

Neste sábado, primeiro torneio sediado no local, recebeu cerca de 350 atletas em 13 agremiações, para competirem da categoria mirim até o sênior, de 7 anos até o nível adulto. Na competição, segundo a Federação Aquática Paulista, os atletas conseguem adquirir tempo para participar de campeonatos estaduais.

"Essa é a última competição antes dos campeonatos estaduais. Os atletas buscam, nessa última oportunidade, o tempo que serve de balizamento nos próximos campeonatos. Por isso ele (o torneio) é tão importante", destaca o delegado regional da Federação, Maurício de Oliveira.

O torneio ainda é o primeiro depois da reforma da piscina olímpica, entregue em outubro do ano passado. "A piscina do Complexo mostra a capacidade de que podeos trazer competições estaduais para cá. Aproveitar esse espaço para a próxima temporada", completa Oliveira.

ORGULHO - Nas arquibancadas, pais e familiares prestigiaram os atletas que buscavam seu melhor tempo dentro da piscina. Supervisora da modalidade em Santo André, Juliana Mayer, lembra que, antes da pandemia, ela e os alunos treinavam na piscina semi olímpica do Complexo e foi um choque quando o cenário da Covid-19 se agravou.

"Foi uma mistura de sentimentos. Pela situação e pelo afastamento das piscinas, mas foi, ao mesmo tempo, um orgulho, em saber que esse lugar, que a gente tanto convive, salvariam vidas. E agora, nesse retorno, a sensação é a mesma", comenta. Mayer estava no torneio com seus 54 alunos, de 11 a 19 anos.

Agora, para 2022, a aposta principal é de receber novos eventos para conhecerem o Complexo. Segundo o secretário de Esportes do município, Marcelo Chehade, além de campeonatos, a partir de dezembro, moradores podem se inscrever pelo site da Prefeitura para utilizarem a piscina revitalizada. Segundo ele, a piscina semi olímpica também passará por reforma e depois de entregue, também receberá competições, além de aulas de hidroginástica. "Hoje é um dia de alegria. Saber que esse local referência voltará a receber o público e ter as arquibancadas cheias, não tem preço", finaliza.