Santo André renova com a Intelli no futsal

Dérek Bittencourt



20/11/2021 | 00:01



A Intelli seguirá como parceira do Santo André Futsal para a temporada 2022. Iniciada neste ano, a dobrada permitiu à equipe do Grande ABC disputar pela primeira vez a Liga Nacional, com a vaga que pertence à empresa do Interior. Ambas as partes parecem satisfeitas com a união. Em seu debute, o Ramalhão passou da primeira fase e avançou aos play-offs, etapa na qual acabou eliminado pelo Joinville.

“Foi um ano muito importante para a gente, de aprendizado, adquirimos muita experiência e conseguimos atingir nossa meta, que era classificar para os play-offs. Encaro como positiva esta renovação. Promete ser ano muito positivo. A gente virá forte para fazer uma boa competição”, projetou o presidente do Santo André Futsal, Rodolfo Guedes.

Já na visão do supervisor da Intelli, Aparecido Donisete Silva, o Cidão, time e cidade provaram ter potencial para chegar cada vez mais longe. “Santo André tem toda condição de ser uma das equipes boas do cenário nacional, por tudo o que cerca: cidade, potência que é o Grande ABC, estrutura física dos ginásios, tanto em São Bernardo – que, para mim, não é o ideal, mas tem ginásio belíssimo que dá condição –, o Noêmia Assumpção, desde que reformado, e o da Federal (UFABC), que nos foi passado que seria nossa casa e poderia ser utilizado. Além da paixão do torcedor, que aos poucos está voltando. Tudo isso faz a gente entender e perceber que é a melhor situação. Estou satisfeito com o que foi feito até agora. Podemos melhorar e crescer muito e, com certeza, será feito. Diretoria atuante, interessada, sabe do que precisa ser feito para evoluir ainda mais. Assim eu e a Intelli pensamos e vamos seguir trabalhando.”

Para 2022, Santo André já acertou as permanências de Caio, Léo, Gleidson, Mancine e Xaropinho. Também já foram contratados Giovanni, que estava no Marreco-PR, Gustavo, do Minas-MG. “Aos poucos vamos montando a espinha dorsal da equipe”, destacou Rodolfo Guedes.