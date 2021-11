Com doação de fiéis, igreja é reformada em S.Bernardo

Matheus Moreira

Especial para o Diário



19/11/2021 | 00:01



A Paróquia de Santa Luzia e Santo Expedito, que fica no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo, está recebendo melhorias em sua estrutura graças à contribuição da comunidade da região. Primeiro a parte elétrica foi modernizada, e agora é a vez da parte externa ser pintada. Fundado há 21 anos, o local acolhe cerca de 600 fiéis durante as missas todos os fins de semana.

Criado como capela Santa Luzia, no início da década de 1980, o centro de orações cresceu a medida em que o bairro Santa Terezinha também se expandia e ganhava novos moradores. Diante da alta demanda, em 1º de março de 2000 a Diocese de Santo André, responsável por todas as igrejas do Grande ABC, transformou a simples capela na Paróquia de Santa Luzia e Santo Expedito, porém, desde então o local não recebeu nenhuma melhoria estrutural.

Atual responsável pela paróquia, o padre Márcio Alves, 41 anos, conta que quando assumiu o posto, em janeiro de 2021, percebeu que a estrutura precisava de acabamento. “Quando eu cheguei, dava para ver que faltavam alguns detalhes. A fiação era toda antiga, a iluminação não era boa, era só chover que a gente ficava sem luz. Então, no primeiro semestre deste ano, fizemos essa melhoria”, contou.

Após o ajuste na iluminação, a parte externa da igreja passou a desagradar a comunidade. Com a falta de verba, o apoio dos fiéis se mostrou ainda mais necessário, e, então, foi criado o projeto #colorindo, com a intenção de arrecadar fundos para a pintura da paróquia. Os fiéis que frequentam o espaço se uniram e juntaram a verba para pintar a paróquia. No total, sem contar com o investimento feito na parte elétrica, foram gastos cerca de R$ 52 mil na obra.

A reforma está em andamento e tem previsão para ser finalizada no dia 20 de dezembro, uma semana depois da Festa de Santa Luzia, que acontece no dia 13. Para o padre, essa obra era uma das mais aguardadas, já que a parte de fora da igreja não chama a atenção e não faz jus à beleza da parte interna. “Quem passa por aqui nem imagina que tem uma igreja. Além disso, a gente recebia muitos fiéis querendo casar, e as pessoas sempre gostam de dentro, mas olham para o forro do teto sem acabamento e para a parte de fora, e muitas vezes desistem”, lamenta.

De acordo com o padre, após a conclusão da pintura, o objetivo é trocar o forro do teto e melhorar o acabamento como um todo. “Nossa meta é arrumar a parte do teto no ano que vem. Como a gente sobrevive de doações e da presença de público, precisamos sempre melhorar a estrutura, assim atraímos mais pessoas e conseguimos dar um retorno a essa comunidade, que tanto nos apoia”, concluiu.