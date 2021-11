Rainha Elizabeth II aparece mais magra e com mãos roxas e preocupa público

18/11/2021 | 13:10



A Rainha Elizabeth II apareceu pela primeira vez em público depois de ficar um tempo reclusa devido a problemas de saúde. Mas a aparição dela deixou o público preocupado, e muitos apontaram que a monarca está mais magra e pareceu estar com as mãos roxas.

O registro dela foi publicado no Instagram da Família Real, mostrando o encontro da rainha com o General Nicholas Carter, que está sendo homenageado depois de se aposentar do cargo de Chefe de Defesa do Estado Maior. O encontro dos dois aconteceu no Palácio de Windsor.

Mesmo aparecendo em público novamente, a monarca não deixou de preocupar os internautas, que questionaram o estado de saúde da matriarca. No Twitter, os internautas se manifestaram:

Meu Deus, ela perdeu uma quantidade considerável de peso, comentou um internauta.

As mãos dela estão roxas, falou outro.

Adorei vê-la, mas as mãos dela estão horríveis? A princípio achei até que ela estava usando luvas, notou uma.

Diante dos questionamentos, os assessores realeza não se pronunciaram sobre a saúde da rainha.