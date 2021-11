Pressionado, Sylvinho não admite mudar esquema e pode 'improvisar' Corinthians

18/11/2021 | 07:50



Mais uma vez o Corinthians de Sylvinho decepcionou longe de casa. Se está embalado na Neo Química Arena com seis vitórias seguidas no Brasileirão, o time não somou nenhum triunfo nas sete visitas do segundo turno, com só três pontos somados. O efeito sanfona faz as críticas contra o treinador aumentarem. Precisando de resposta no clássico contra o Santos, domingo, na Neo Química Arena, ele mais uma vez acena com a possibilidade de improvisar alguém como centroavante. Tudo para não mudar o esquema do time.

O treinador já pagou caro por tentar isolar Renato Augusto na posição de um falso 9, não conseguiu colher frutos com outros atletas fixos na área e corre risco de mais uma vez repetir o erro com a chance de Jô não encarar o Santos por causa de desgaste muscular.

Sylvinho não admite mexer em sua maneira de jogar e agora estuda utilizar Mantuan de centroavante. "Quando o Jô não tiver condições ou optarmos por uma outra estratégia obviamente vamos ter que colocar alguém por ali. Foi o Luan, pode voltar a ser. Já foi o Roger Guedes, já foi o Renato (Augusto) por menos partidas e tem uma possibilidade sim de Mantuan", afirma o técnico, que ainda "rebaixa" sua opção. "Mantuan não é um falso nove ele é um 8,5."

Renato Augusto reclamou abertamente que prefere atuar pelo meio e acabou atendido. Mas Sylvinho segue a teimosia de improvisar. E não apenas na frente. Já utilizou o volante Du Queiroz de lateral-direito, mesmo com reserva para a posição, e utilizou outro volante, Xavier, como zagueiro.

A torcida, impaciente e cobrando a demissão de Sylvinho a cada tropeço, pede para o treinador parar de "inventar" e utilizar cada jogador onde rende mais. Até sugerem uma escalação flutuante caso Jô não atue, com medo de a equipe ir apenas para a pré-Libertadores e mais uma vez dar vexame de cair antes da fase de grupos.

O fraco desempenho de Sylvinho também é alvo das cobranças. O treinador já dirigiu o Corinthians em 35 partidas e tem apenas 48% de aproveitamento após 13 vitórias, 12 empates e 10 derrotas, a última nesta quarta-feira, por 1 a 0, diante de reservas do Flamengo. Após cair contra os cariocas, o técnico não admitiu que faz escolhas erradas e voltou a se defender falando de time "em construção".

Jô é dúvida diante do Santos e Giuliano, após sentir um desconforto muscular após atuar por 19 partidas seguidas deve ser desfalque. Willian pode ser a novidade entre os titulares, mas sem saber se atuará aberto, pela armação ou mesmo mais na área. Até mesmo Renato Augusto pode virar segundo volante neste jogo.