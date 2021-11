Maiara e Maraisa fazem homenagem para Marília Mendonça em primeiro show após morte da cantora

13/11/2021 | 13:10



Na noite da última sexta-feira, dia 12, as irmãs Maiara e Maraisa retomaram sua agenda de shows, exatamente uma semana após a morte da amiga Marília Mendonça. A ocasião, é claro, foi repleta de homenagens e momentos emotivos - tanto por parte da dupla sertaneja, quanto por parte da plateia.

Logo na abertura da apresentação, que ocorreu em Apucarana, no Paraná, os fãs já foram levados às lágrimas conforme um áudio de Marília falando sobre sua carreira foi reproduzido. Além dele, um vídeo gravado pelas três para o projeto Patroas ainda trouxe a imagem de Marília, que parecia falar sobre a pandemia da Covid-19:

- Nunca valorizamos tanto aquela sensação gostosa maravilhosa, de estar lado a lado, calor humano; começa a Rainha da Sofrência;

- A gente sabe que ainda vamos sentir a falta de algumas peças, continua Maiara;

- Mas nós persistimos e acreditamos, por que que não é apenas um show, é a vida que não pode parar. O passado já se foi, o futuro já chegou e só quem vive a vida, faz presente, conclui Mendonça.

Na sequência, Maiara e Maraisa apareceram no palco e deram início à música Todo mundo menos você, enquanto um vídeo de Marília cantando a mesma faixa aparecia no telão. Dessa forma, as três pareceram cantar juntas novamente, e o público teria cantado em coro e acendido isqueiros para iluminar a noite.

Já na manhã desta sábado, dia 13, Maraisa publicou um vídeo mostrando o show da noite anterior e, na legenda, falou sobre como ela e a irmã estão lidando com a perda da amiga:

Apesar de estarmos travando uma batalha contra nós mesmas, com nossa fé posta à prova o tempo todo e nosso apego machucando a cada minuto, é o momento de refletir e recordar. Marília Mendonça é a irmã que a vida nos presenteou, como somos honradas em ter compartilhado tantos momentos juntas. Existem algumas coisas que estão em um nível de gratidão tão elevado que as lágrimas não podem tocar.

Tudo que sonhamos juntas, nós conquistamos. Tudo que a vida nos deu, compartilhamos. Tudo que sentíamos, entre nós, falamos. Tudo que sofremos, superamos. Diante das fraquezas nunca desistimos. Diante do medo nunca caímos. Esse clima triste e incerto é passageiro, as lembranças não...

Você deu voz à mulheres! Você fez essa semana todo mundo se questionar em relação ao bom uso do tempo que temos. E por falar em tempo, você conquistou a eternidade. Está nas paradas de sucesso nacionais e internacionais, nas paredes em arte urbana pelas ruas, nos painéis pelo mundo, nas camisetas, tatuagens, cartas, postagens, repertórios, nas orações e estará para sempre em nossos corações.

Enquanto seu nome for falado você nunca irá morrer. Enquanto tivermos forças, o seu sorriso estará em primeiro plano. Enquanto houver amor, haverá o seu legado. Onde estiverem Maiara e Maraisa, estará Marília. Te amo amiga! Patroas para sempre.

Outra homenagem para Marília por parte das irmãs foi o lançamento do clipe da música Você Não Manda Em Mim, que ocorreu também na última sexta-feira. Nas imagens, as três surgem juntas em um estúdio decorado, que foi palco das gravações dos clipes do disco Patroas 35%.

Primeira aparição de Léo

Enquanto isso, o pequeno Léo Dias Mendonça Ruff acabou realizando sua primeira aparição pública desde a morte da mãe, ao surgir ao lado da avó paterna em um clique divulgado nas redes sociais. A criança de um ano e 11 meses de idade, fruto da relação de Marília com Murilo Huff, surgiu abraçada com a mãe do cantor, Zaida Huff.

Vale lembrar que, recentemente, foi divulgado que a guarda do garoto será compartilhada entre Murilo e a avó materna da criança, Ruth Dias.