Fiuk afirma que é heterossexual após entrevista no programa Surubaum: - Desculpa decepcionar vocês

Fiuk negou os boatos que estavam rolando nas redes sociais sobre sua sexualidade. O ator foi recentemente ao programa Surubaum, onde contou sobre intimidades de sua vida e bobeiras que fez quando jovem, como trocar de parceiros com os amigos. No entanto, alguns trechos da entrevista viralizaram na internet e, segundo ele, foram tirados do contexto.

Agora, neste domingo, dia 26, Fiuk postou no Instagram um vídeo explicando a situação e reafirmou - Eu sou heterossexual. Para ele, se assumir homossexual não seria um problema se ele fosse.

Por fim, o filho do Fábio Junior pede desculpas por decepcionar os fãs:

- Desculpa decepcionar vocês, eu sei que eu estou decepcionando vocês... Mas é isso aí, eu sou heterossexual.