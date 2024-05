Da obra de Machado de Assis, "O Alienista" será interpretado no Grande ABC

Estreia no Grande ABC, em junho, o espetáculo "O Alienista". O repertório, baseado na obra de Machado de Assis, será exibido em cinco cidades da região (Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá), além de Osasco e São Sebastião.

O projeto, contemplado no Edital de Difusão Cultural da Lei Paulo Gustavo, da Secretaria do Estado da Cultural, comemora os 24 anos de estrada da CiaTeatro Epigenia. Segundo os artistas, para a ocasião celebrativa, o espetáculo foi totalmente renovado, com novas cenas, músicas e elenco.

A exibição está agendada a partir de 6 de junho, às 20h, no andreense Teatro Maestro Flavio Florence - que já iniciou vendas, com ingressos de R$ 15 a R$ 30: https://www.sympla.com.br/evento/o-alienista-santo-andre-07-06/2477362.

Haverá também uma sessão exclusiva para escolas e ONGs, com a participação de intérprete de Libras (Lingua Brasileira de Sinais), em 7 de junho, às 14h. Interessados podem entrar em contato para agendamento no e-mail reservasingressos.oalienista@gmail.com.

O ENREDO



A peça se aprofunda na pesquisa do Dr. Simão Bacamarte, médico renomado e de currículo invejável (mesmo que ninguém entenda as especialidades do doutor na então metrópole imaginária), acerca da loucura. Ele cria um lugar para internar os loucos da cidade sob seus próprios critérios do que é ser louco ou não. Esses critérios mudam conforme o tempo e os interesses – sejam por poder, por dinheiro, por reconhecimento – e geram revolta, golpes, até a falência social e financeira da então Metrópole, que se transforma em Distrito e, em seguida, em um simples Vilarejo decadente e subserviente ao Império, nos idos anos do século 19.





Assim, será possível presenciar a ascensão e queda de um louco que chega ao poder e passa a tomar decisões sem consultar previamente os representantes da sociedade, pois estão todos enjaulados no hospício fundado por ele mesmo.





ONDE ASSISTIR

Teatro Municipal Maestro Flávio Florence

Praça IV Centenário, 1 – Centro, Santo André

Uma apresentação mista dia 6/6 quinta às 20h (R$ 30 inteira R$ 15 meia).

1 apresentação gratuita 7/6 sexta às 14h e outra paga às 20h (R$ 30 inteira R$ 15 meia).





Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho

18/6 terça às 10h e 14h30 para público em geral, escolas e grupos pré-agendados

Al. Conde de Porto Alegre, 840 – Santa Maria, São Caetano

Duas apresentações gratuitas





Teatro Municipal Anselmo Haraldt Walendy

24/6 às 15h30 e 19h30

R. Gabriel Marques, 353 – Vila Noemia, Mauá

2 apresentações gratuitas





Teatro Lauro Gomes – 526 lugares

26/6 às 20h ingressos R$ 30 e R$ 15 e

27/6 às 10h e 14h apresentações gratuitas

Rua Helena Jacquey, 171 – Rudge Ramos, São Bernardo





Teatro Municipal Glória Giglio

2/7 às 20h ingressos R$ 30 e R$ 15 e

3/7 quarta às 16h gratuita

Av. dos Autonomistas, 1533 – Vila Yara, Osasco

Teatro Municipal São Sebastião

4/7 às 15h – gratuito

Av. Dr. Altino Arantes, 2 – Centro, São Sebastião





Teatro Clara Nunes

17/7 às 20h R$ 30 / R$15 e

18/7 às 14h gratuita

R. Graciosa, 300 – Centro, Diadema