Gabriel Medina é visto com morena misteriosa

Novo romance na área? Conhecido por curtir sua vida de solteiro, Gabriel Medina teria sido visto com uma morena misteriosa em um hotel em Búzios, no Rio de Janeiro.

De acordo com o Portal Léo Dias, o surfista e ex de Yasmin Brunet teria curtido um momento com uma moça no começo de maio. Segundo suas fontes, o atleta profissional parecia nervoso.

Vale lembrar, que desde o término com a modelo, Medina não engatou em um relacionamento sério. Ele e Brunet ficaram juntos por cerca de dois anos.